Поклонникам Навки стало дурно от ее растяжки

Татьяна Навка
 

Татьяна Навка. Фото: Sputnik/Scanpix

Прославленная фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России и мама двоих дочек Татьяна Навка отказалась стареть. И поразила своих многочисленных поклонников феноменальной растяжкой.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продолжает отдыхать с детьми на далеком тропическом острове. Спортсменка каждый день делится с поклонниками фотографиями.

Вот она занимается йогой и выполняет ширшасану (стойку на голове), вот смело рассекает по волнам. И каждый раз выдает такое, что дух захватывает.

У кого от ужаса, у кого – от восхищения.

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Так произошло и сегодня, стоило фигуристке опубликовать на своей страницей в социальной сети снимок, на котором она запечатлена в практически вертикальном шпагате.

«Мы перестаем тренироваться не потому, что становимся старше – мы стареем потому, что перестаем тренироваться!

Желаю всем быть вечно молодыми душой и телом», – подписала Навка фотографию.

Фото из Instagram:

Однако поклонников поразила не столько отличная форма 41-летней знаменитости, а то, что она похожа на Анастасию Волочкову. Тем более что одиозная балерина сейчас тоже отдыхает в тропиках.

«Спросонья удивилась: что это Волочкова делает в моей ленте?!», «Тоже Волочкова на ум пришла, аж дурно стало», – изумились фанаты.

И если к кульбитам Насти все привыкли – она живет по принципу «ни дня без шпагата», то стойку Навки рассматривать можно долго.

«Я бы этот постер повесила на видное место – очень красивый – любовалась бы», – заметил кто-то в комментариях.

Фото из Instagram:

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