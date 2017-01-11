Поклонникам Навки стало дурно от ее растяжки

Прославленная фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России и мама двоих дочек Татьяна Навка отказалась стареть. И поразила своих многочисленных поклонников феноменальной растяжкой.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка продолжает отдыхать с детьми на далеком тропическом острове. Спортсменка каждый день делится с поклонниками фотографиями.
Вот она занимается йогой и выполняет ширшасану (стойку на голове), вот смело рассекает по волнам. И каждый раз выдает такое, что дух захватывает.
У кого от ужаса, у кого – от восхищения.
Так произошло и сегодня, стоило фигуристке опубликовать на своей страницей в социальной сети снимок, на котором она запечатлена в практически вертикальном шпагате.
«Мы перестаем тренироваться не потому, что становимся старше – мы стареем потому, что перестаем тренироваться!
Желаю всем быть вечно молодыми душой и телом», – подписала Навка фотографию.
Фото из Instagram:
Однако поклонников поразила не столько отличная форма 41-летней знаменитости, а то, что она похожа на Анастасию Волочкову. Тем более что одиозная балерина сейчас тоже отдыхает в тропиках.
«Спросонья удивилась: что это Волочкова делает в моей ленте?!», «Тоже Волочкова на ум пришла, аж дурно стало», – изумились фанаты.
И если к кульбитам Насти все привыкли – она живет по принципу «ни дня без шпагата», то стойку Навки рассматривать можно долго.
«Я бы этот постер повесила на видное место – очень красивый – любовалась бы», – заметил кто-то в комментариях.
Фото из Instagram:
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