Если вам когда-нибудь свяжут руки, этот трюк вас спасет!

 

Фото: скриншот видео

Будем надеяться, что вам никогда не придется применять эту технику на практике и испытать на себе, что такое оказаться в руках преступников. Но лучше это знать. На всякий случай...

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Современный мир таков, что каждый должен знать хотя бы базовые вещи о том, как защитить себя от похитителей или вооруженных грабителей.

Кто знает, быть может, когда-нибудь знание этого трюка поможет вам оказаться на свободе или даже даже спаститсь от смерти.

Вдумайтесь: в Штатах на 350 млн жителей приходится 800 тыс. похищений детей в год! Добавьте сюда 3,7 млн квартирных краж и 1 миллион грабежей, которые случились в присутствии по крайней мере одного из хозяев дома. Еще 260 тыс. стали жертвами насильственных преступлений.

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Так что вы никогда не знаете, когда этот трюк может вам пригодиться...

Итак, мотайте на ус, как избавиться от «наручников», сделанных из обычного скотча. Такие часто используют бандиты для того, чтобы связать своих жертв. Рассказал об этм, кстати, бывший агент ЦРУ.

Он говорит, что если вам связали руки скотчем или изолентой, первое, с чем вам предстоит справиться, - это отчаяние. Когда человека связывают скотчем,

это наносит ему серьезную психологическую травму: он пытается что-то сделать, у него не получается, и он в конце концов сдается.

Но секрет в том, что от скотча довольно легко избавиться, если предпринимать попытки под нужным углом.

Вот полная инструкция:

Для начала наклонитесь как можно дальше вперед и со всей силы прижмите друг к другу кисти и локти. Если это возможно, сожмите обе руки в кулак. Ваша цель - прижать как можно плотнее друг к другу предплечья.

Теперь подождите нужного момента, и когда он настанет,

поднимите сомкнутые руки над головой и одним резким и быстрым движением опустите их вниз и в стороны.

Работает это так же, как и в случае с попытками разорвать скотч в повседневной жизни. Кто пробовал, тот знает: главное - правильно подобрать угол «атаки» на ленту.

Это на самом деле работает, хотя и кажется чем-то невероятным...

Смотрите мастер-класс не от агента ФБР, а от хрупкой девушки:

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