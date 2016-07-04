Юная балерина-пышечка восхитила Сеть своей страстью к танцам

15-летняя балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей, показав, что танцевать могут все. Девушка блестяще исполняет балетные па, несмотря на лишний вес.

«Не должно иметь значение, сколько я вешу, - уверена Лиззи Хоуэлл из Милфорда (штат Делавэр). - Единственное, что важно, - моя страсть к танцам». В своем аккаунте девушка выкладывает фотографии из балетной школы и со своих выступлений.

Своим примером она показывает, что танцевать могут все. Главное - по-настоящему чего-то захотеть... И это обязательно исполнится.

Хоуэлл занимается балетом с пяти лет, кроме этого, она увлекается джазом и чечеткой.

Реклама

По словам девушки, ее очень радует, что многие подписчики называют ее пример «вдохновляющим».

На негативные комментарии Хоуэлл старается реагировать с юмором:

«Ты должна будешь работать вдвое усерднее, чем другие, но в конечном счете это стоит того, чтобы доказать недоброжелателям, что они неправы».

«Делайте, что вы любите, и не позволяйте никому останавливать себя», - советует юная балерина. И мы с ней полностью согласны. Умничка, девочка!

Фото из Instagram:

☄️ A photo posted by Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) on Jan 3, 2017 at 1:20pm PST

Фото из Instagram:

day one of nutcracker week💃🏽 A photo posted by Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) on Nov 28, 2016 at 12:29pm PST

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

happy 4th🎉#datwfeature A photo posted by Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) on Jul 4, 2016 at 8:50am PDT

Фото из Instagram:

love dancing with her💕 ( even though my foot is sickled ) A photo posted by Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) on Dec 4, 2016 at 5:26pm PST

Фото из Instagram:

Видео:

turning monday¿ #ballet#turn#balletdancer#dancer#foutte A video posted by Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) on Nov 21, 2016 at 4:02pm PST

Видео:

demented 🐮 coming to steal yo man #tadacostumeweek2k16 A video posted by Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) on Oct 24, 2016 at 4:02pm PDT

Еще по этой теме