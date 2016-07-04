Юная балерина-пышечка восхитила Сеть своей страстью к танцам

15-летняя балерина из США привела в восторг пользователей соцсетей, показав, что танцевать могут все. Девушка блестяще исполняет балетные па, несмотря на лишний вес.
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«Не должно иметь значение, сколько я вешу, - уверена Лиззи Хоуэлл из Милфорда (штат Делавэр). - Единственное, что важно, - моя страсть к танцам». В своем аккаунте девушка выкладывает фотографии из балетной школы и со своих выступлений.
Своим примером она показывает, что танцевать могут все. Главное - по-настоящему чего-то захотеть... И это обязательно исполнится.
Хоуэлл занимается балетом с пяти лет, кроме этого, она увлекается джазом и чечеткой.
По словам девушки, ее очень радует, что многие подписчики называют ее пример «вдохновляющим».
На негативные комментарии Хоуэлл старается реагировать с юмором:
«Ты должна будешь работать вдвое усерднее, чем другие, но в конечном счете это стоит того, чтобы доказать недоброжелателям, что они неправы».
«Делайте, что вы любите, и не позволяйте никому останавливать себя», - советует юная балерина. И мы с ней полностью согласны. Умничка, девочка!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Видео:
Видео:
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