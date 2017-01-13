Изувеченная собакой модель продолжит карьеру cо шрамами на лице

Британская модель Шэннон Кларк (Shannon Clark) планирует продолжить карьеру, несмотря на шрамы, оставшиеся на лице после нападения собаки. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает издание Daily Mail.
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В июле 2016 года Кларк встретила возле своего дома незнакомого человека, гуляющего с собакой.
Когда девушка попыталась погладить животное, оно неожиданно вцепилось ей в лицо.
Зубы собаки оставили на губах и подбородке модели глубокие раны. Кларк опасалась, что заметные шрамы на лице помешают ей продолжить карьеру в модельном бизнесе.
Спустя шесть месяцев она заявила в Facebook, что дела идут не так плохо, как она опасалась.
По словам Шэннон, полученные повреждения заживают очень хорошо, и ее снова приглашают для участия в платных съемках.
Facebook:
Шэннон Кларк дает советы по макияжу:
Напомним, 12 января сообщалось, что
бывший возлюбленный облил серной кислотой победительницу итальянского конкурса «Мисс Романья 2007» Джессику Нотаро.
В результате атаки у нее повреждены глаза, обожжены бедро и нога.
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