Изувеченная собакой модель продолжит карьеру cо шрамами на лице

 

Фото: facebook.com/shabbzclark

Британская модель Шэннон Кларк (Shannon Clark) планирует продолжить карьеру, несмотря на шрамы, оставшиеся на лице после нападения собаки. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает издание Daily Mail.

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В июле 2016 года Кларк встретила возле своего дома незнакомого человека, гуляющего с собакой.

Когда девушка попыталась погладить животное, оно неожиданно вцепилось ей в лицо.

Зубы собаки оставили на губах и подбородке модели глубокие раны. Кларк опасалась, что заметные шрамы на лице помешают ей продолжить карьеру в модельном бизнесе.

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Спустя шесть месяцев она заявила в Facebook, что дела идут не так плохо, как она опасалась.

По словам Шэннон, полученные повреждения заживают очень хорошо, и ее снова приглашают для участия в платных съемках.

Facebook:

Шэннон Кларк дает советы по макияжу:

Напомним, 12 января сообщалось, что

бывший возлюбленный облил серной кислотой победительницу итальянского конкурса «Мисс Романья 2007» Джессику Нотаро.

В результате атаки у нее повреждены глаза, обожжены бедро и нога.

ЧИТАЙ НА TVNET: Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой

Итальянскую королеву красоты облили кислотой:

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