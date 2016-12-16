Юлия Высоцкая рассказала о состоянии дочери и предостерегла всех

Юлия Высоцкая
 

Юлия Высоцкая. Фото: Sputnik/Scanpix

Российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые за долгое время рассказала о состоянии здоровья своей дочери Марии, призналась, что пересмотрела взгляды на собственную жизнь, и предостерегла выставлять семейное счастье напоказ.

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Полтора года прошло с момента страшной трагедии в семья Кончалоского и Высоцкой. Тем не менее родители девочки не теряют веру в выздоровление своего ребенка. На протяжении этого времени

супруги не рассказывали никаких подробностей о состоянии Марии (за некоторым исключением) ради того, чтобы оградить дочь от излишнего внимания со стороны прессы.

Теперь же Юлия впервые рассказала всю правду о семейной трагедии. Единственное интервью она дала журналу Tatler, сообщает StarHit.

О состоянии дочери актриса поведала с осторожностью, не вдаваясь в подробности. Так, на вопрос журналиста о том, в сознании ли Маша, Высоцкая сказала, что не может ответить однозначно, так как это очень тяжелый вопрос.

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«Ни один врач на него не ответит. Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждем повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Все идет… медленно. Нам с самого начала говорили, что восстановление будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа – и Маши, и наша…

Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть.

Никуда и никогда нельзя транслировать уныние! Все в радиусе пяти километров от Машиной комнаты должно быть наполнено энергией созидания», - рассказала Юлия Высоцкая, при этом скрыв местонахождения дочери.

Фото из Instagram:

На вопрос журналиста, чувствует ли ее супруг вину за случившееся, Юлия заявила, что ей сложно рассуждать об этом. При этом она точно знает, что если бы не работа, справиться со случившимся Кончаловскому было бы куда сложнее.

«Я не имею права отвечать за мужа, судить о его чувстве вины. Думаю, я с ним гораздо откровеннее, чем он со мной. Он закрытый человек, даже от самого себя»,

- сказала актриса.

Юлия подчеркнула, что ее супруг очень много работает, при этом спит да два-три часа в сутки.

«Он уникальный человек. Не думаю, что его мудрость приобретенная. Он даже не мудрый человек, а именно мудрая душа. Я его хорошо слышу и понимаю. Он на меня сильно влияет. Будь рядом другой мужчина, возможно, я бы вела себя иначе. Здесь же нет места бессмысленным упрекам и поиску чувства вины», - подчеркнула Высоцкая.

Творческий вечер Кончаловского в Риге

Фото: Творческий вечер Кончаловского в Риге1

Отметим, что в этом году актриса и режиссер отметят 19 лет совместной жизни. «Вообще он из тех мужчин, что не устают, - говорит о супруге Высоцкая. - Он не примитивен. У него не замыливается взгляд. Может, тридцать лет назад он был другим. Но сейчас,

если я хорошо выгляжу, он пять раз в день произнесет: «Какая ты красивая». А если я замученная, может сказать: «Пошли всех на фиг, надо поспать».

Он все видит. Ему все интересно. А может, это просто любовь. В этом году мы девятнадцать лет вместе».

Юлия Высоцкая призналась, что в ее новой жизни практически не осталось места старым знакомым. Теперь рядом с ней всего четверо самых близких друзей, которые неизменно в курсе всего, что происходит в ее семье, и ежедневно помогают ей.

Фото из Instagram:

Фильм Андрея Кончаловского «Рай» вошел в шорт-лист премии «Оскар» Фильм Андрея Кончаловского «Рай» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Список номинантов опубликован на сайте американской киноакадемии, в 2017 году награда в этой категории будет вручаться в 60-ый раз. Мировая премьера картины «Рай» состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Андрей Кончаловский был удостоен «Серебряного льва» за режиссуру. В российский прокат картина выходит 19 января 2017 году. #высоцкаяlife #юлиявысоцкая #фильм #рай #премии #престижные #кинофестиваль #оскар2017 #юлиявысоцкая #андрейкончаловский #интересно #новости #прокатширокий #январь

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«Люди не хотят выглядеть черствыми. Но многие из них – часть той жизни, которая для меня закончилась. Дополнительное напоминание. Моя рана не закрылась и не закроется никогда. Очень многие связи мне так и не удалось восстановить, - продолжает Юлия. - Я понимаю, что должна отблагодарить за поддержку, помощь, но не хватает сил».

Юлия также рассказала, что брат ее супруга Никита Михалков предстал в ее глазах в совершенно неожиданном свете. Так, по ее словам, режиссер проявил особое внимание к трагедии семьи и окружил родителей Маши поддержкой и заботой.

«Никогда не видела, чтобы они с братом так относились к детям – им всегда было не до них.

А сейчас Никита Сергеевич приезжает к Маше, садится возле ее кровати, целует ее, щекочет усами. Для мужа он, наверное, ищет какие-то слова, меня – просто обнимает хорошенько»,

- поведала Высоцкая.

Кроме того, артистка отметила, что после семейной трагедии пересмотрела свои взгляды на собственную жизнь. Более того Высоцкая призналась, что жалеет о том, что прежде активно вела соцсети, и теперь предостерегает делиться своим счастьем со всеми.

Фото из Instagram:

«Тема семьи закрыта навсегда – независимо от света в конце тоннеля, про который я все равно знаю, что он есть. Я даже сказала своим друзьям: «Не надо вести «Инстаграм». Не надо рассказывать, как тебе хорошо. Если это маркетинг – то и действуй с точки зрения маркетинга.

Я пропустила момент, когда надо было перестать отдавать радость. Лучше было оставить ее себе. Я потеряла грань, где свои, а где нет.

Всеобщая доступность… В медийном пространстве ее надо фильтровать. Но для этого надо быть очень опытным человеком. Мой опыт дался мне серьезной ценой», - говорит Высоцкая.

В настоящее время жизни актрисы заполнена работой и ее собственными проектами. Она по-прежнему трудится над собственным ресторанным бизнесом, а также завела собаку по кличке Крюг.

«Все, что со мной произошло, кажется мне сегодня ответом судьбы на мои фразы и поступки. Я постоянно ловлю себя на мысли: «Не нужно было этого говорить, не нужно было этого делать». И еще эта вот знаменитая чеховская фраза «Надо жить…». Три года назад Андрей Сергеевич попросил артистов на камеру сказать, что они думают о Чехове, о своих ролях. Есть запись, где я почему-то дрожащим голосом произношу:

«Когда я слышу в конце пьесы, что надо жить, я думаю: надо жить». Счастливее меня в тот момент человека не было.

Это ведь необъяснимо. Вернее, это говорит только о том, что… Один мой близкий друг недавно общался с космонавтом. И космонавт ему поведал, что там, наверху, «точно кто-то есть». С одной стороны, это настораживает. С другой – дает надежду. Надо жить…», - откровенно сказала Юлия.

Напомним, 12 октября 2013 года «Мерседес», за рулем которого находился сам Андрей Сергеевич, столкнулся с другим автомобилем на юге Франции. В машине находилась 14-летняя дочь Кончаловского и Высоцкой Маша. Она не была пристегнута ремнем безопасности и получила серьезнейшую черепно-мозговую травму. Ребенка мгновенно доставили на вертолете в госпиталь Марселя, где и поместили в поверхностную кому.

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