Уже пакуем чемоданы: вот в какой стране вы должны жить в зависимости от вашего знака Зодиака!

Каждый из нас ищет то самое место на Земле, где он будет чувствовать себя самым счастливым, радостным и успешным. Для кого-то рай – это теплое солнце, песчаные пляжи и морской бриз. Другие же жить не могут без движения в шумном потоке людей, небоскребов и архитектуры будущего.

Все зависит от вашего характера, ценностей и предпочтений. Возможно, у вас уже есть представление о том, как должен выглядеть город вашей мечты. Быть может, это место, в котором вы когда-либо были, или страна, которую мечтаете посетить.

Не откладывайте жизнь на потом! В мире 196 различных стран! И наверняка одна из них подходит вам больше, чем остальные.

Этот гороскоп подскажет, какая страна станет для вас заветным местом.

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Итак:

Овен - Австралия

Телец - Великобритания

Близнецы - Германия

Рак - Италия

Лев - Япония

Дева - Швеция

Весы - Индия

Скорпион - Франция

Стрелец - США

Козерог - Китай

Водолей - Испания

Рыбы - Южная Корея

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