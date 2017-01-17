Уже пакуем чемоданы: вот в какой стране вы должны жить в зависимости от вашего знака Зодиака!

Каждый из нас ищет то самое место на Земле, где он будет чувствовать себя самым счастливым, радостным и успешным. Для кого-то рай – это теплое солнце, песчаные пляжи и морской бриз. Другие же жить не могут без движения в шумном потоке людей, небоскребов и архитектуры будущего.
- Как отличаются представления о сексуальности в разных странах мира 2 августа 2016 г.
- Составлен рейтинг стран, где живут самые пушногрудые дамы. И где там Латвия? 1 июля 2016 г.
- В постели с иностранцем: любовные традиции в разных странах мира 5 января 2016 г.
- Названы самые опасные страны для туристок 24 февраля 2015 г.
- В какие страны лучше не ездить 28 июля 2014 г.
- Как вести себя в арабской стране 16 июля 2014 г.
- Названа страна, где лучше всего встретить старость 9 января 2014 г.
Все зависит от вашего характера, ценностей и предпочтений. Возможно, у вас уже есть представление о том, как должен выглядеть город вашей мечты. Быть может, это место, в котором вы когда-либо были, или страна, которую мечтаете посетить.
Не откладывайте жизнь на потом! В мире 196 различных стран! И наверняка одна из них подходит вам больше, чем остальные.
Этот гороскоп подскажет, какая страна станет для вас заветным местом.
Итак:
Овен - Австралия
Телец - Великобритания
Близнецы - Германия
Рак - Италия
Лев - Япония
Дева - Швеция
Весы - Индия
Скорпион - Франция
Стрелец - США
Козерог - Китай
Водолей - Испания
Рыбы - Южная КореяЕще по этой теме