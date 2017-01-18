Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин

Эдна Шеферд
 

Эдна Шеферд. Фото: скриншот видео

Австралийка Эдна Шеферд (Edna Shepherd), которой 94 года, прославилась в местной прессе благодаря своей любви к фитнесу. Об этом пишет Daily Mail.

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Прабабушка посещает 10 различных классов в неделю, среди которых аква-аэробика, тай-чи и зумба.

При этом Шеферд разрешает себе лишь один свободный от фитнес-тренировок день в неделю — по четвергам она занимается бальными танцами.

Мэр Хьюм Сити — города, в котором живет неугомонная Эдна, — вручил ей награду как ролевой модели, вдохновляющей других жителей на активный и здоровый образ жизни.

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«Я всегда в движении, не люблю сидеть на месте», — призналась пенсионерка, отметив, что

и в молодости была спортивной девушкой, работала преподавателем танцев. «Люблю обнимать мужчин — о, я плохая девочка»,

— пошутила прабабушка.

Еще одним фактором, который привлек Эдну в фитнес-клуб, стала возможность общения с единомышленниками. Эта удивительная женщина, у которой всем бы нам стоило многому поучиться, не считает возраст помехой для спорта и не собирается бросать занятия.

94-летняя австралийка прославилась ежедневными походами в фитнес-клуб

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