Звезда «Уральских пельменей» попала в шторм в открытом океане

Илана Юрьева
 

Илана Юрьева. Фото: instagram.com/ilana7788

Илана Юрьева устроила каникулы для всей семьи в Майами. Во время путешествия на корабле по океану пассажиры находились в эпицентре бушующей стихии на пути к Багамским островам. Однако эта неприятность не смогла испортить туристам отдых.

Звезда популярного российского юмористического шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева устроила каникулы для всей семьи за границей.

Находясь на побережье Атлантического океана,

артистка вместе со своим супругом Дмитрием Дылдиным и маленькой дочкой Дианой решила отправиться в круиз на шикарном корабле.

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Спустя пару дней пути их должны были высадить на острове Кококэй, однако, к глубочайшему сожалению всех путешественников, маршрут был изменен.

Фото: starhit.ru/из личного архива

Из-за сильных волн корабль не смог пришвартоваться и остался в океане.

Илана рада, что ни она, ни другие пассажиры не пострадали.

«Для людей, которые не смогли «зайти» на остров Кококэй по причине сильных волн и которые целый день болтаются в океане, мы выглядим слишком счастливыми», - так прокомментировала Илана Юрьева фотографию из личного архива, которую показала журналистам.

Сейчас актриса с супругом и дочерью все-таки добрались до Багамских островов целыми и невредимыми.

Звезда шоу «Уральские пельмени» рада, что

может провести столько времени рядом с мужем и обожаемой дочерью, которой в конце апреля исполнится два года.

Фото из Instagram:

Новый 2017 год Юрьева вместе с семьей встретила в Майами. Для артистки это был первый опыт праздника без снега. В дни отпуска она нежилась на пляже, демонстрируя точеную фигуру в купальнике.

Фото из Instagram:

Несмотря на стройность тела, актриса не морит себя голодом и не истязает диетами. Она наслаждается огромными бургерами и не боится набрать лишние килограммы.

Видео:

Илана рада, что сейчас, в разгар зимы, они всей семьей могут наслаждаться теплом и ярким солнцем.

Она старается, чтобы ее дочь проводила как можно больше времени на свежем воздухе. Летом актриса предпочитает увозить ребенка подальше от шумного города.

«Время, проведенное на природе – лучшее, что может быть, особенно для детей, – рассказывала Илана «СтарХиту». – Поэтому при каждой возможности мы стараемся выехать за город. Фазенда находится не близко, и если сама я периодически по работе езжу в Москву, то Дианочка остается на даче».

Фото из Instagram:

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