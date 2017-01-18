Какая девочка! Вера Брежнева взбудоражила фанатов утренним фото

Популярная российская певица и просто красавица Вера Брежнева вновь порадовала своих многочисленных поклонников нежной фотографией.
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Артистка разместила на своей страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена лежащей на полу в одном лишь женственном боди.
При этом на лице звезды практически отсутствует какой-либо макияж.
Фото Брежнева сопроводила хештегами #доброеутровсемтемкоговылюбите и #веравпорядкепослезарядки.
Фанаты Веры признали, что в таком образе она больше похожа на девочку-подростка, чем на маму двоих детей, которой, кстати, совсем скоро - 3 февраля - исполнится 35 лет.
Фото из Instagram:
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