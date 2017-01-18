Какая девочка! Вера Брежнева взбудоражила фанатов утренним фото

Вера Брежнева
 

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Популярная российская певица и просто красавица Вера Брежнева вновь порадовала своих многочисленных поклонников нежной фотографией.

Еще по этой теме

Артистка разместила на своей страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена лежащей на полу в одном лишь женственном боди.

При этом на лице звезды практически отсутствует какой-либо макияж.

Фото Брежнева сопроводила хештегами #доброеутровсемтемкоговылюбите и #веравпорядкепослезарядки.

Реклама

Фанаты Веры признали, что в таком образе она больше похожа на девочку-подростка, чем на маму двоих детей, которой, кстати, совсем скоро - 3 февраля - исполнится 35 лет.

Фото из Instagram:

Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов

Фото: Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов0

Еще по этой теме
Вера Брежнева решила открыть пляжный сезон в заснеженной Тюмени

Вера Брежнева решила открыть пляжный сезон в заснеженной Тюмени

Вера Брежнева взбудоражила фанатов фото топлес под дождем

Вера Брежнева взбудоражила фанатов фото топлес под дождем

Вера Брежнева шокировала фанатов «бабкиными трусами» и беременным животом

Вера Брежнева шокировала фанатов «бабкиными трусами» и беременным животом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 750000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Российская актриса рассказала о соседстве с Путиным Showbiz

Российская актриса рассказала о соседстве с Путиным

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину Showbiz

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник Showbiz

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник

Вода может способствовать развитию умственных способностей Hi-Tech

Вода может способствовать развитию умственных способностей

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигаререты Hi-Tech

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигаререты

Знаменитости

Жизнь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 