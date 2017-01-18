Какая девочка! Вера Брежнева взбудоражила фанатов утренним фото

Популярная российская певица и просто красавица Вера Брежнева вновь порадовала своих многочисленных поклонников нежной фотографией.

Артистка разместила на своей страничке в Instagram снимок, на котором она запечатлена лежащей на полу в одном лишь женственном боди.

При этом на лице звезды практически отсутствует какой-либо макияж.

Фото Брежнева сопроводила хештегами #доброеутровсемтемкоговылюбите и #веравпорядкепослезарядки.

Реклама

Фанаты Веры признали, что в таком образе она больше похожа на девочку-подростка, чем на маму двоих детей, которой, кстати, совсем скоро - 3 февраля - исполнится 35 лет.

Фото из Instagram:

😍 #доброеутровсемтемкоговылюбите #веравпорядкепослезарядки 😝 A photo posted by Vera Brezhneva (@ververa) on Jan 17, 2017 at 10:27pm PST



















































Aizvērt Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET Mārtiņš Otto, TVNET







Еще по этой теме