8 ваших любимых продуктов, которые через несколько лет просто исчезнут!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

Глобальное потепление влияет не только на погоду и климат. Сельское хозяйство уже давно страдает и от меняющегося климата, поврежденной почвы и от массы других проблем. В результате уже в ближайшем будущем мы можем остаться без некоторых популярных и привычных продуктов. Успейте наесться!

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Вот только небольшой список продуктов, которые почти 100% исчезнут еще при вашей жизни.

1. Авокадо. Чтобы вырастить 0,5 кг авокадо, требуется 272 л воды. А ведь 500 г — это всего два средних плода!

В Америке свыше 80% авокадо выращивают в штате Калифорния, где в последнее время постоянные засухи.

Авокадо — тропический фрукт, поэтому выращивать его в пустыне убыточно и бесперспективно. Поэтому из-за глобального потепления мы можем его потерять!

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2. Нут. Аналогичным образом, чтобы вырастить 30 г нута, требуется 288 л воды! Производство нута по всему миру упало на 40–50% из-за повсеместной засухи. Возможно, вскоре хумус станет забытым деликатесом!

3. Кофе. По некоторым расчетам, 70% всех кофейных плантаций в мире к 2080 году погибнут. Большая часть кофе делается из кофейных зёрен арабика, которые растут при температуре 17–21° C. Если температура превысит эти показатели, зерна будут созревать слишком быстро, что плохо скажется на их вкусе.

4. Рыба. Исследователи предупреждают, что рыба в океанах может закончиться к 2048 году.

Это результат агрессивного рыбного промысла, включающего траловый лов, когда рыбу вылавливают огромными сетями, без разбора уничтожая редкие виды наряду с промысловыми.

Это приводит к дисбалансу экосистем, которые затем погибают, не в состоянии противостоять загрязнению.

5. Арахис. Некоторые говорят, что арахис исчезнет к 2030 году. Арахису требуется 5 месяцев теплой погоды и 50–100 см дождя. При недостатке осадков стручки не прорастают, а при переизбытке — плесневеют, что делает орехи несъедобными. Из-за засухи и аномальной жары многие арахисовые посевы погибают уже сегодня.

6. Кленовый сироп. Как и арахису, сахарному клену (из которого и делают сироп) требуются очень конкретные и устойчивые погодные условия, которые разрушаются из-за нынешних климатических изменений. Из-за глобального потепления сезон кленового сиропа сдвигается и начинается все раньше и раньше. Но сахарному клену необходимы зимние заморозки и весенние оттепели, которые случаются все реже.

7. Шоколад. Шоколад в мире съедается быстрее, чем производится. В прошлом году, например, было съедено на 70 000 тонн больше какао, чем произведено. Эксперты говорят, что этот показатель возрастет до 1 млн тонн к 2020 году и до целых 2 млн тонн — к 2030-му. Кроме того,

в Западной Африке (где производится 70% всего какао в мире) наблюдается нехватка воды и повышение температуры. И это не считая нового грибкового заболевания, которое уничтожает урожаи.

8. Пиво. Из-за глобального потепления пивоварни начинают испытывать нехватку хмеля и ячменя, которые погибают от аномальной жары. А в Бельгии некоторые компании были вынуждены приостановить производство из-за того, что жара сократила период варки, для которого необходимы прохладные условия.

Неудивительно, что 24 ведущие пивоваренные компании, в т. ч. Guinness, подписали «Климатическую декларацию», пообещав приложить усилия для борьбы с глобальным потеплением.

А какого продукта будет не хватать вам? Расскажите нам в комментариях!

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