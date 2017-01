Влад Лисовец вспомнил героический поступок Жанны Фриске на Крещение

Вспомнил историю, которая произошла на крещение. Лет 9 ть назад, в этот день мы большой компанией лежали на пляже в Майами. 😋😎☉ Жанна мне говорит : "Так , Владичка, пойдём, надо окунуться, сегодня вода святая" 🤗 Я: "Ты с ума сошла, вода холодная!" (было свежо) Ж.: " Да ладно тебе, быстренько , я тоже не люблю холодную воду" (+20 ) Я : "Ок , давай минут через 15 ,🙏 я коктейль махну " Ж : "Договорились ! "✌ Лежим, смеемся , всё как обычно, солнце, музыка и вдруг крики 🗣 Кричат люди на берегу 🙌🙌 мы встали с шезлонгов и видим 👀👀👀, в воде стоят мужчина и маленькая девочка (дочка) , а вокруг них плавает акула, нарезая круги .🙈 Они в воде этого не видят, стоят себе спокойно , общаются и не могут понять , не слышат, что именно все кричат 🗣🗣🗣🗣🗣 . Никто не рискнул зайти в воду , видимо боялись испортить "дорогие купальники " , пляж - luxury (на других не Лежим ) 🤗😂. В секунду мы друг другу : -Бежим ..🏃🏃🏃 И мы вместе влетаем в воду с криками #ebtvoymat 🙌🙌 Опасность, Акула!!!!! Мужчина услышал , берет дочь на руки . Он, огляделся и увидел это черное пятно в воде. От нашего бега по воде (а мы крупненькие)😉 акула начала отплывать . И мужчина с бледным лицом вышел из воды, всё обошлось. А я после этого случая рассказывал всем с гордостью , какая Жануська смелая 👏👏👏👏 #воттакая #крещенская #история "быть смелым, значит быть " ✌#photo из #Miami #люблюсвоихдрузей они у меня сила #жаннафриске 🙏 😘 @alinacherk 💪😍 #мыточтонасокружает 🤗

