Влад Лисовец вспомнил героический поступок Жанны Фриске на Крещение

Рано ушедшая из жизни российская певица Жанна Фриске, как стало известно, несмотря на опасность, кинулась спасать незнакомого ей ребенка. Известный стилист Влад Лисовец гордится отвагой своей любимой подруги. Он был искренне удивлен тем, что хрупкая артистка не побоялась броситься в воду ради маленькой девочки.
- Обнародованы редчайшие снимки Жанны Фриске 21 июля 2016 г.
- В Сеть попал неизвестный снимок Жанны Фриске 9 июля 2016 г.
- Наталья Фриске удивила интимным фото с сестрой 28 июня 2016 г.
- Последнее письмо Шепелева Фриске: Любовь жива без присутствия... 15 июня 2016 г.
- Мама Жанны Фриске впервые рассказала всю правду о болезни дочери 13 июня 2016 г.
Друзья певицы Жанны Фриске бережно хранят все воспоминания о ней. Некоторые звездные коллеги артистки
с удовольствием делятся с поклонниками трогательными историями, которые дают понять всем окружающим, каким светлым человеком была Жанна.
Известный стилист Влад Лисовец рассказал своим фолловерам случай, который произошел ровно девять лет назад. Он и его друзья отдыхали на фешенебельном пляже в Майами большой компанией, где Жанна вдруг заметила смертельную угрозу для ребенка.
«Мы встали с шезлонгов и видим: в воде стоят мужчина и маленькая девочка (дочка), а вокруг них плавает акула, нарезая круги. Они в воде этого не видят, стоят себе спокойно, общаются и не могут понять, не слышат, что именно все кричат. Никто не рискнул зайти в воду, видимо, боялись испортить «дорогие купальники», пляж - luxury (на других не лежим).
В секунду мы друг другу: «Бежим!». И мы вместе влетаем в воду с криками «Опасность, акула!». Мужчина услышал, берет дочь на руки. Он огляделся и увидел это черное пятно в воде.
От нашего бега по воде (а мы крупненькие) акула начала отплывать. И мужчина с бледным лицом вышел из воды, все обошлось.
А я после этого случая рассказывал всем с гордостью, какая Жануська смелая», - припомнил стилист историю в день Крещения.
Фото из Instagram:
Вспомнил историю, которая произошла на крещение. Лет 9 ть назад, в этот день мы большой компанией лежали на пляже в Майами. 😋😎☉ Жанна мне говорит : "Так , Владичка, пойдём, надо окунуться, сегодня вода святая" 🤗 Я: "Ты с ума сошла, вода холодная!" (было свежо) Ж.: " Да ладно тебе, быстренько , я тоже не люблю холодную воду" (+20 ) Я : "Ок , давай минут через 15 ,🙏 я коктейль махну " Ж : "Договорились ! "✌ Лежим, смеемся , всё как обычно, солнце, музыка и вдруг крики 🗣 Кричат люди на берегу 🙌🙌 мы встали с шезлонгов и видим 👀👀👀, в воде стоят мужчина и маленькая девочка (дочка) , а вокруг них плавает акула, нарезая круги .🙈 Они в воде этого не видят, стоят себе спокойно , общаются и не могут понять , не слышат, что именно все кричат 🗣🗣🗣🗣🗣 . Никто не рискнул зайти в воду , видимо боялись испортить "дорогие купальники " , пляж - luxury (на других не Лежим ) 🤗😂. В секунду мы друг другу : -Бежим ..🏃🏃🏃 И мы вместе влетаем в воду с криками #ebtvoymat 🙌🙌 Опасность, Акула!!!!! Мужчина услышал , берет дочь на руки . Он, огляделся и увидел это черное пятно в воде. От нашего бега по воде (а мы крупненькие)😉 акула начала отплывать . И мужчина с бледным лицом вышел из воды, всё обошлось. А я после этого случая рассказывал всем с гордостью , какая Жануська смелая 👏👏👏👏 #воттакая #крещенская #история "быть смелым, значит быть " ✌#photo из #Miami #люблюсвоихдрузей они у меня сила #жаннафриске 🙏 😘 @alinacherk 💪😍 #мыточтонасокружает 🤗
Поклонники были рады узнать чуть больше о том, каким характером обладала бывшая солистка группы «Блестящие». Они восхитились ее храбростью и порадовались за тех, кто когда-то имел счастье лично с ней общаться.
«С каждым днем все больше и больше понимаю, что Жанна герой»,
«Было бы здорово, если бы друзья Жанны иногда выкладывали какие-нибудь истории с ней, нам было бы приятно вспоминать ее,
ну вот как сейчас это сделал Влад», «Прослезилась. Спасибо за такие истории», - написали фолловеры Лисовца.
Для всех близких уход Жанны стал настоящим ударом. Они стараются сделать все, чтобы память о певице сохранилась как можно дольше. Продюсер Алексей Холопцев, заручившись поддержкой родителей и сестры артистки, организовывает благотворительные концерты в ее честь.
Фото из Instagram:
Еще по этой теме
Весь мир начинается с мамы, И в сердце хранится портрет Той женщины ласковой самой, Которой родней в мире нет… И с первой минуты рожденья, Она, словно ангел земной, Подарит любовь и терпенье… Она за ребёнка стеной… И каждой слезинке печалясь, Волнуется мамы душа. Для мамы мы те же остались, Ведь ей не забыть малыша, Что рос под сердечком, толкался… Бессонных ночей хоровод… Как зубик с трудом прорезался И мучил младенца живот… И первой улыбки сиянье, И гордость от первых шагов. Влюблённости первой признание… Всё маме понятно без слов. Спасибо всем мамам на свете За то, что прощаете нас… Увы, повзрослевшие дети Теперь забегают на час… В делах, бесконечных заботах, Уже со своими детьми, С любовью, посмотрим на фото, Где мама и мы, лет семи… И взгляд согревает тот самый… И детство мелькнуло вдали… Весь мир начинается с мамы. Здоровья всем мамам земли!💋💋💐🌹🌺#мама#мамочка#любимаямама