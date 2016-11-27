Влад Лисовец вспомнил героический поступок Жанны Фриске на Крещение

Рано ушедшая из жизни российская певица Жанна Фриске, как стало известно, несмотря на опасность, кинулась спасать незнакомого ей ребенка. Известный стилист Влад Лисовец гордится отвагой своей любимой подруги. Он был искренне удивлен тем, что хрупкая артистка не побоялась броситься в воду ради маленькой девочки.

Друзья певицы Жанны Фриске бережно хранят все воспоминания о ней. Некоторые звездные коллеги артистки

с удовольствием делятся с поклонниками трогательными историями, которые дают понять всем окружающим, каким светлым человеком была Жанна.

Известный стилист Влад Лисовец рассказал своим фолловерам случай, который произошел ровно девять лет назад. Он и его друзья отдыхали на фешенебельном пляже в Майами большой компанией, где Жанна вдруг заметила смертельную угрозу для ребенка.

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«Мы встали с шезлонгов и видим: в воде стоят мужчина и маленькая девочка (дочка), а вокруг них плавает акула, нарезая круги. Они в воде этого не видят, стоят себе спокойно, общаются и не могут понять, не слышат, что именно все кричат. Никто не рискнул зайти в воду, видимо, боялись испортить «дорогие купальники», пляж - luxury (на других не лежим).

В секунду мы друг другу: «Бежим!». И мы вместе влетаем в воду с криками «Опасность, акула!». Мужчина услышал, берет дочь на руки. Он огляделся и увидел это черное пятно в воде.

От нашего бега по воде (а мы крупненькие) акула начала отплывать. И мужчина с бледным лицом вышел из воды, все обошлось.

А я после этого случая рассказывал всем с гордостью, какая Жануська смелая», - припомнил стилист историю в день Крещения.

Фото из Instagram:

Поклонники были рады узнать чуть больше о том, каким характером обладала бывшая солистка группы «Блестящие». Они восхитились ее храбростью и порадовались за тех, кто когда-то имел счастье лично с ней общаться.

«С каждым днем все больше и больше понимаю, что Жанна герой»,

«Было бы здорово, если бы друзья Жанны иногда выкладывали какие-нибудь истории с ней, нам было бы приятно вспоминать ее,

ну вот как сейчас это сделал Влад», «Прослезилась. Спасибо за такие истории», - написали фолловеры Лисовца.

Для всех близких уход Жанны стал настоящим ударом. Они стараются сделать все, чтобы память о певице сохранилась как можно дольше. Продюсер Алексей Холопцев, заручившись поддержкой родителей и сестры артистки, организовывает благотворительные концерты в ее честь.

Фото из Instagram:

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