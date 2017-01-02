Российская модель трагически погибла на аттракционе

Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла на картинге в одном из китайских парков аттракционов. Девушка скончалась после резкого столкновения со стеной.
В результате трагедии Марина Яблочкина сломала шейный позвонок, сообщает Life.ru.
Вместо того, чтобы удерживать пострадавшую в лежачем положении до приезда скорой помощи, желающие помочь пытались ее посадить.
В результате этих действий модель скончалась, рассказала сестра погибшей Светлана.
Отметим, что 18 января Марине Яблочкиной исполнилось 28 лет. На своем последнем видео в социальной сети Instagram она задувает свечи на праздничном торте.
Видео:
Родственники пострадавшей собирают деньги на транспортировку тела в Россию.
Смерть на картинге не является для девушки страховым случаем, так как ее жизнь «обеспечивалась» исключительно на рабочем месте.
В связи с этим близкие Марины Яблочкиной обратились за материальной помощью к пользователям социальных сетей.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Погибшая модель окончила Алтайскую академию культуры и искусств.
После этого на протяжении шести лет она работала в Китае участницей шоу-балета в одном из клубов.
К Новому году девушка планировала вернуться на родину.
Фото из Instagram:
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