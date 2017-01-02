Российская модель трагически погибла на аттракционе

Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла на картинге в одном из китайских парков аттракционов. Девушка скончалась после резкого столкновения со стеной.

В результате трагедии Марина Яблочкина сломала шейный позвонок, сообщает Life.ru.

Вместо того, чтобы удерживать пострадавшую в лежачем положении до приезда скорой помощи, желающие помочь пытались ее посадить.

В результате этих действий модель скончалась, рассказала сестра погибшей Светлана.

Отметим, что 18 января Марине Яблочкиной исполнилось 28 лет. На своем последнем видео в социальной сети Instagram она задувает свечи на праздничном торте.

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Видео:

С днём рождения меня!!!😊 A video posted by Яблочкина Марина (@apple_malina) on Jan 17, 2017 at 7:27am PST

Родственники пострадавшей собирают деньги на транспортировку тела в Россию.

Смерть на картинге не является для девушки страховым случаем, так как ее жизнь «обеспечивалась» исключительно на рабочем месте.

В связи с этим близкие Марины Яблочкиной обратились за материальной помощью к пользователям социальных сетей.

Фото из Instagram:

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Фото из Instagram:

#улыбаемсяимашем#китай#2017#линьи#золотыедевочки#china#linyi#goldgirls♥ #FENA #malina#worktime#modelshow#сильныесмелые#намхолоднипочем#улыбаемсяимашем#улыбаемсяимашем# A photo posted by Яблочкина Марина (@apple_malina) on Jan 8, 2017 at 2:58am PST

Погибшая модель окончила Алтайскую академию культуры и искусств.

После этого на протяжении шести лет она работала в Китае участницей шоу-балета в одном из клубов.

К Новому году девушка планировала вернуться на родину.

Фото из Instagram:

Это был шестой Новый год в Китае,🇨🇳шестой!😱Как быстро летит время! Следующий год буду встречать дома, в России🇷🇺где снег❄️, запах 🎄ели и предновогодняя суета!🎁🎉🎊🎁🎉🎈🍾#зима#2017#китай#china#happynewyear#malina#kate#Linyi#FENA#рисовыеморды#приключениявкитае#родинаматьждёт#новыйгод#новаяжизнь#всёчтонеделается#всёделаетсяклучшему#всемсчастья# A photo posted by Яблочкина Марина (@apple_malina) on Jan 2, 2017 at 9:49am PST

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