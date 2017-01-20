Победитель «Битвы экстрасенсов» предостерегает: мир ждет ужасный год!

Победитель 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев поделился своим прогнозом на 2017-й и несколько ближайших лет. Лучше об этом знать заранее!

По словам азербайджанского экстрасенса, это будет трудное время. Вот основные тезисы из предсказаний Зираддина Рзаева:

1. 2017-й год будет очень неспокойным. В нем произойдут из ряда вон выходящие события.

Начнется все с необъяснимого взрыва на Солнце, который случится в мае-июле. И после этого стоит ждать еще более серьезных потрясений!

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2. Европейским странам нужно готовиться к новым терактами и трагедиям: будут падать британские, французские и швейцарские самолеты. Один из этих самолетов рухнет в море.

3. В начале осени человечество начнет страдать из-за нового чрезвычайно опасного вируса. А потому в большинстве мест на планете люди будут ходить по улицам в масках.

4. В 2018-м или 2019-м в США проснется супервулкан.

Жизнь в этой стране в это время будет напоминать сущий кошмар: закрытые авиалинии, пробки, всеобщая паника.

5. В других уголках Земли в эти годы ожидаются землетрясения и цунами. Сам Рзаев говорит, что выглядеть все будет так, будто «Земля сама себе объявит войну», причем «по всему миру».

«В том числе вижу катаклизмы в Филиппинах, Таиланде и Индии. Также в Турции ситуация будет неспокойной», - говорит эксперт.

В Иране, кстати, по словам экстрасенса, тоже произойдет теракт, в котором погибнет множество невинных людей.

6. В это время возможно появление в России нового президента, преемника Путина. Этот человек был рожден под знаком Девы. Он будет сильной линостью с огромным опытом.

7. Позитив тут может быть, пожалуй, только один: люди найдут замену электрическим проводам и избавятся от них уже через несколько лет.

8. Ну и вот еще что. Рзаев говорит, что

«по сравнению с уходящим годом 2017-й будет более или менее спокойным с точки зрения войн и конфликтов».

А что вы думаете по поводу этого всего? Можно ли доверять экстрасенсам с телеэкранов? Давайте обсудим в комментариях!

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