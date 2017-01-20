Вы когда-нибудь фотографировались, сложив пальцы буквой «V»? Срочно удалите из Сети эти снимки!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by mac.rj

Излюбленная фотопоза жителей Азии в последнее время стала чрезвычайно популярной во всем мире. Однако, как выяснилось, фотографии с таким жестом чреваты серьезными последствиями для их обладателей. Ради собственной безопасности не выкладывайте такие фото в соцсетях.

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V-образный жест пальцами имеет давнюю историю. Вторую жизнь он получил во время Второй мировой войны

благодаря Уинстону Черчиллю, который часто использовал его в значении победы, где V означало «Виктория».

Позже хиппи наделили этот знак немного другим значением – «мир». Однако в последнее время использование этого жеста на фотографиях сопряжено с огромным риском.

Ученые из Национального университета информационных технологий провели исследование, в результате которого выяснилось, что с таких фото легко похитить отпечатки ваших пальцев!

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В наш век ІТ-технологий злоумышленники могут с легкостью использовать ваши биометрические данные в преступных целях.

Это означает пожизненный доступ к вашему биометрическому паспорту и использование прочей персональной информации

(вход в дом по отпечатку пальца, доступ к вашему гаджету, аккаунтам и т. д.).

Конечно, мы оставляем наши биометрические данные повсеместно, просто дотрагиваясь до предметов в общественных местах. Однако фотографии в социальных сетях не оставляют владельцу отпечатков никакого шанса на анонимность, ведь часто в профиле мы указываем наши настоящие имена, адрес электронной почты, а на фотографиях отмечаем наше текущее местонахождение.

Поэтому, если этот жест является вашим излюбленным, смените его на какой-то другой или хотя бы перестаньте делиться такими фотографиями в социальных сетях.

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