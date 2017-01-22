Назван самый мудрый знак Зодиака - он один такой: не вы ли это?

Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, постоянно ищут мудрости, всегда высказывают свое мнение и предпочитают сказать правду даже в ущерб себе.
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Они объективны в высказываниях и не позволяют эмоциям вмешиваться в их действия. Итак, этот знак — Водолей.
Водолей является независимым человеком, и каждая попытка ограничить его свободу является провокацией для разрыва отношений с ним. Только свобода, только самостоятельность, только независимость от всех — вот главные условия их счастья.
Внешне они могут казаться бессердечными и холодными людьми, но внутри они дружелюбны и всегда будут пытаться помочь тем, кого считают своими друзьями.
Они любят, когда люди вокруг счастливы, и всегда будут пытаться заставить их чувствовать себя еще лучше, ничего не ожидая взамен. Единственное, что для них действительно важно, — это то, чтобы никто не ограничивал их свободу и они могли бы жить без каких-либо обязательств.
Водолей всегда стремится сделать что-то полезное в жизни, не прожить ее зря. Из них выходят отличные социальные работники и психологи, они много и активно общаются с окружающими.
Водолеи — это прогрессивные мыслители своего времени, они часто влияют на формирование новых идей и теорий как вокруг себя, так и в глобальном плане.
Как уже отмечалось, говорить правду для Водолеев — дело исключительной важности. Они никогда не преминут сказать то, что думают, и порой это может быть шокирующим и болезненным для других — услышать правду о себе. Водолеи нередко от этого страдают, но они никогда не изменят своего поведения. И порой из-за этого стремления говорить правду их и считают наиболее мудрым знаком.
Водолеи — символ нонконформизма и интеллектуальной независимости среди остальных знаков Зодиака.
Они всегда стремятся к интеллектуальной стимуляции сознания и постоянно открывают что-то новое и яркое.
Люди, рожденные под знаком Водолея, полны парадоксов — как в поведении с другими людьми, так и во взглядах на жизнь. Они заинтересованы в совершенно противоположных вещах: любят одиночество, но часто предпочитают ему общение в компании.Еще по этой теме