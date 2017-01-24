Татьянин день 25 января: традиции праздника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в память святой мученицы Татьяны
 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного богослужения в память святой мученицы Татьяны. Фото: RIA Novosti/ScanPix

25 января почитают Святую Татьяну, мученицу, погибшую во имя православной веры. Также в эту дату отмечается День студента. Традиции праздника уходят корнями в далекое прошлое.

Изначально Татьянин день был христианским праздником. В этот день православные молились Святой мученице, которая не убоялась своих языческих обидчиков и прославляла Иисуса Христа.

В дни истязательств с уст ее не сходили молитвы, а ангелы исцеляли ее раны и отводили жестокость неверующих.

Погибшая за веру Татьяна является покровителем каждого православного христианина.

Праздник студентов совпал с датой религиозного праздника, поскольку в этот день открылся Московский университет. Празднование распространилось по всей стране и обросло своеобразными традициями, которые помогают в учебе и привлекают удачу для всех, кто постигает знания.

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Народные традиции

По традиции, в этот день христиане пекли караваи, символизирующие Солнце. Их доставали из печи, остужали и раздавали всем членам большой семьи. Этим обрядом люди призывали весну и солнечное тепло, которое отгоняло крещенские морозы.

Куски каравая дарили тепло каждому человеку и вселяли уверенность в скорое приближение погожих деньков.

25 января также ходили к реке и выбивали половики и ковры. Таким образом избавлялись от грязи, накопившейся за зиму, и прогоняли из дома нечистую силу. Девушки старались привлечь внимание женихов и клали возле входной двери половичок, сделанный своими руками. Мужчина, который войдет в дом и вытрет об него ноги, по поверью, будет частым и долгожданным гостем.

Еще одним способом привлечения жениха считались небольшие веники и метелочки. Девушки делали их своими руками, вплетая пряжу и несколько своих волос. При этом произносили:

«Веничек создаю, радость вплетаю, любовь долгожданную и желанную. В дом к жениху пойду, веничек составлю. Придет ко мне суженый, в чистую горницу, полюбит меня, хозяюшку, за чистоту во всем доме да кушанья вкусные».

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Загадывали в этот день и сокровенные желания.

Нужно было выйти на улицу, выбрать самое высокое место и, глядя в небо, прошептать заветные слова.

Теплый ветерок и веселая трель птиц означали, что оно скоро сбудется.

Встреча солнца на заре этого дня также позволяла загадать желание. Люди выходили из домов, смотрели на восходящее светило, кланялись ему в пояс и просили о самом сокровенном.

Студенты отмечают Татьянин деньСтуденты отмечают Татьянин день. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Студенческие традиции

Студенты молились своей покровительнице об успешной учебе и давали обещания не оставлять «хвостов» и сдавать экзамены вовремя. В этот день призывали и халяву.

В вечернее время молодежь брала зачетки, высовывала их в окна и форточки и кричала: «Халява, приди!» три раза.

Считается, что чем громче призыв, тем больше вероятность везения в учебе и сдаче экзаменов.

Приметой успешной сдачи экзамена на следующий после Татьяниного праздника день считается и хорошая гулянка. Студенты собирались вместе и весело проводили время. Также рисовали они в зачетках или на экзаменационных билетах неприметные домики с трубами. Длинный дым, выходящий из них, обозначал долгий ум и приносил удачу в обучении.

Студенты считали, что в это время ни в коем случае нельзя притрагиваться к конспектам и учить билеты. Шумной толпой выходили они на улицу и пели песни.

Радость и веселье в Татьянин день считались залогом успеха и легкой учебы в течение всего года.

25 января также проводятся молебны и служения во всех храмах и церквях. Молитвы, обращенные к Высшим силам, помогают справиться с трудностями и обрести душевное равновесие. Желаем вам удачи в жизни и успехов в учебе!

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