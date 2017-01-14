Набравшую 15 килограммов Глюк'Ozу заподозрили в беременности

Популярная российская певица призналась, что сильно располнела на отдыхе, и показала фото в новом весе.
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Наталья Чистякова-Ионова является настоящей мастерицей по части самопиара. Вот уже много лет
она регулярно выходит в свет практически голой, и акулы пера не устают со смаком описывать ее прозрачные и полупрозрачные наряды.
Примечательно, что, вдоволь наснимавшись в бикини на солнечном курорте, Глюк'Ozа внезапно решила одеться и предстала перед армией поклонников в Instagram в непривычном виде.
Симпатичная блондинка позирует в теплой кофте с капюшоном и пальто. Вероятно, исполнительница сильно мерзнет в Лос-Анджелесе, куда она отправилась сразу после каникул во Вьетнаме.
«Я в LA🌴, – сообщила о своем местонахождении Чистякова-Ионова.
По словам артистки, за несколько дней она успела не просто набрать лишний вес, а даже растолстеть.
«И уже поправилась килограммов на 15😜💪🏻 как я вам в новом весе?» – спросила у своих почитателей певица.
Фото из Instagram:
Комментаторы не поверили словам звезды. «Так и не скажешь», «На вид как и раньше – худая....», «может, на 1,5 кг?))))», «Не верю», «Не видать что-то... нука скинь наряд)», – подстрекают Наталью на очередное обнажение хитрые сетевые эротоманы.
Другие принялись утешать «толстушку Глюк'Ozу». «Ну если разденешься, скинешь килограммов 🐽 несколько🐴»,
«Так намного лучше!.. Пока толстый сохнет, худой сдохнет!», «Зато в наши московские морозы теперь будет нехолодно»,
– поддержали исполнительницу в беде неравнодушные.
Видео:
Ну а остальные подписчики предположили, что певица, у которой подрастают две лапочки-дочки, таким необычным способом намекнула на свое интересное положение.
«Молодец) что ты беременна) поздравляю)», «Если 15, тогда Вы в положении!!!», «Отлично! Желаю родить сыночка!»,
– порадовались за Глюк'Ozу пользователи интернета.
Фото из Instagram:
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