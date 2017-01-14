Набравшую 15 килограммов Глюк'Ozу заподозрили в беременности

Популярная российская певица призналась, что сильно располнела на отдыхе, и показала фото в новом весе.

Наталья Чистякова-Ионова является настоящей мастерицей по части самопиара. Вот уже много лет

она регулярно выходит в свет практически голой, и акулы пера не устают со смаком описывать ее прозрачные и полупрозрачные наряды.

Примечательно, что, вдоволь наснимавшись в бикини на солнечном курорте, Глюк'Ozа внезапно решила одеться и предстала перед армией поклонников в Instagram в непривычном виде.

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Симпатичная блондинка позирует в теплой кофте с капюшоном и пальто. Вероятно, исполнительница сильно мерзнет в Лос-Анджелесе, куда она отправилась сразу после каникул во Вьетнаме.

«Я в LA🌴, – сообщила о своем местонахождении Чистякова-Ионова.

По словам артистки, за несколько дней она успела не просто набрать лишний вес, а даже растолстеть.

«И уже поправилась килограммов на 15😜💪🏻 как я вам в новом весе?» – спросила у своих почитателей певица.

Фото из Instagram:

Я в LA🌴 И уже поправилась килограмм на 15😜💪🏻 как я вам в новом весе? A photo posted by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Jan 23, 2017 at 2:05pm PST

Комментаторы не поверили словам звезды. «Так и не скажешь», «На вид как и раньше – худая....», «может, на 1,5 кг?))))», «Не верю», «Не видать что-то... нука скинь наряд)», – подстрекают Наталью на очередное обнажение хитрые сетевые эротоманы.

Другие принялись утешать «толстушку Глюк'Ozу». «Ну если разденешься, скинешь килограммов 🐽 несколько🐴»,

«Так намного лучше!.. Пока толстый сохнет, худой сдохнет!», «Зато в наши московские морозы теперь будет нехолодно»,

– поддержали исполнительницу в беде неравнодушные.

Видео:

Ну а остальные подписчики предположили, что певица, у которой подрастают две лапочки-дочки, таким необычным способом намекнула на свое интересное положение.

«Молодец) что ты беременна) поздравляю)», «Если 15, тогда Вы в положении!!!», «Отлично! Желаю родить сыночка!»,

– порадовались за Глюк'Ozу пользователи интернета.

Фото из Instagram:

Так трудно его поймать на пляже)) все время работает мой любимый!!! Вот выдался момент его потискать👌🏽🤗🔥 #добро #Vietnam #glukoza #любовь @chistrus A photo posted by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Jan 13, 2017 at 4:07pm PST

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