Не упустите шанс: судьбоносные моменты в жизни знаков Зодиака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Mika Stetsovski

О судьбе поют в песнях и говорят в стихах, но ее истинная красота заключается в гибкости. Это не то, что нельзя изменить. Судьбу можно переписать, пока лист в тетради жизни еще не перевернут.

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Для каждого из знаков Зодиака Вселенная выделяет особые события, которые дают возможность выбирать дальнейший жизненный путь самостоятельно.

Такие судьбоносные моменты уникальны по своей энергетике, поэтому их трудно спутать с серой обыденностью, которая окружает нас день ото дня.

Вселенная таким образом дает каждому из нас возможность изменить судьбу. Будьте бдительны, ибо новые возможности для управления своим будущим у вас могут появиться нескоро. Потарайтесь не упустить свой шанс.

Овен

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Удача - верная спутница Овнов, но проблема кроется в поведении этих людей. Овны неосмотрительны и непреклонны. Они прут как танки, не замечая мелочей в своей жизни. Судьба дает им знаки только событиями, не сигнализируя о возможных переменах, а меняя саму дорогу. Обращайте внимание на то, что происходит с вами в моменты, когда все идет своим чередом, но потом резко изменяется.

Телец

Тельцам звезды дарят тонкие ниточки, за которые нужно успеть ухватиться, чтобы добраться до крепкой веревки и взяться за нее обеими руками. Проблема состоит для Тельцов лишь в том, что разглядеть в потоке дел и событий эти тонкие нити почти невозможно, однако выход есть и из этой ситуации.

Попробуйте просто браться за все интересные дела, а потом отсеивать их по степени важности. Так вы сможете выбрать правильные «нити» судьбы.

Близнецы

Вселенная постоянно направляет вас по пути, который может привести вас в тихую гавань. Если вы будете всячески противиться тому, что происходит в вашей жизни, то последствия могут быть плачевными. Близнецы — это тот знак, судьба которого напрямую зависит от логики. Старайтесь избегать опрометчивых поступков, которые заставляют вас идти по дороге, лишенной смысла.

Рак

Ракам судьба указывает на ошибки серьезными проблемами. Если вы хотите не упускать свою удачу, то обращайте внимание на ситуации, когда вам кажется, будто вся жизнь идет под откос. Если ваш брак разрушился, бизнес пришел в упадок или дети не слушаются, то

это говорит о том, что в вашей жизни наступает судьбоносное время, когда от каждого вашего шага зависит будущее. Оно может стать гораздо лучше, чем прошлое,

поэтому не теряйте надежды и уверенности.

Лев

Львам, видимо, бесполезно подавать знаки, поэтому Вселенная просто сама делает все за Львов. Это происходит довольно редко, но метко. В большинстве таких случаев эти люди просто принимают какие-то факты, потом меняют свое мнение по поводу людей, событий. Иногда это происходит очень болезненно, но потом все становится хорошо. Расстались с любимым человеком, а через пару месяцев создали крепкий брак — это про Львов.

Дева

У Дев редко бывают судьбоносные моменты, потому что они их обходят стороной намеренно.

Им хватает мудрости и знаний для того, чтобы понять, что это тот самый случай, когда от их решения зависит будущее, но им не хватает смелости.

Эти люди боятся перемен и хотят, чтобы все всегда было так, как сейчас, в данный момент времени, поэтому для того, чтобы какая-то ситуация сдвинулась с мертвой точки, Девам нужно лишь заставить себя действовать.

Весы

Судьба не любит давать знаки Весам, потому что в таком случае они просто могут сойти с ума. Вселенная предпочитает просто «корректировать» движения этих людей, не давая им упасть в грязь лицом. Судьбоносные моменты в жизни Весов — это мелкие удачи, которые можно встретить каждый день. Кто-то нашел потерянный кошелек, где-то получилось заработать на стороне, получили скиду на дорогой товар — все это подарки судьбы, не иначе.

Скорпион

Скорпионам судьба дает шанс изменить свое будущее всего пару-тройку раз за всю жизнь, но это очень большие подарки, которые требуют определенности. Знайте, что

если судьба ставит вас перед выбором, причем любой из них для вас положителен и вы уверены, что это реальный шанс сделать свою жизнь ярче, то не тяните.

Вселенная не будет ждать, пока вы сравните все «за» и «против». Принимайте решение при помощи внутреннего голоса. Он вас не обманет.

Стрелец

Стрельцы в судьбоносные моменты свей жизни могут почувствовать сильный прилив решительности, волну хорошего настроения. Когда жизнь готовит вам «вкусный пирог» в виде какого-то события, то в такие моменты воздух словно накаляется. Вокруг вас будто появляется некая аура, притягивающая удачу. Если вы воодушевлены, взволнованы, то настало время менять свое настоящее и будущее.

Козерог

У Козерогов все идет по нарастающей. В детстве и юности Вселенная редко вмешивается в жизнь этих людей, однако потом степень помощи растет пропорционально желаниям. Именно поэтому трудолюбивые Козероги чаще добиваются успеха, чем ленивые.

Рассмотреть эти вмешательства судьбы в свою жизнь они почти никогда не могут, поэтому думают, что всего добились лишь своей гениальностью и тонкими расчетами.

Водолей

У Водолеев ситуация схожая с Козерогами. Они знают, что им нужно, но идут к этому только в случае полной свободы действий. Когда у Водолеев есть начальный импульс, они становятся счастливее, богаче и успешнее. Если вы почувствовали, что у вас появилась вполне определенная цель в жизни и средства для ее достижения, то знайте, что это тот самый знак судьбы, говорящий вам: «Вперед!».

Рыбы

Рыбам знаками судьбы могут служить спокойные моменты жизни, когда ничего не отвлекает их от своих собственных проблем.

Когда вы предоставлены сами себе, это сигнализирует о том, что грядут приятные перемены, которые сначала могут показаться не очень приятными.

Так или иначе, но судьба к вам благосклонна до тех пор, пока вы желаете найти свое место в жизни.

Не забывайте о том, что вы — главные творцы своего собственного будущего. Источник всех проблем — наши мысли. Делайте правильный выбор в судьбоносные моменты. Удачи вам, любви и благополучия!

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