На экс-возлюбленную Кончаловского нагло напали после развода

Любовь Толкалина
 

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

На популярную российскую актрису Любовь Толкалину, бывшую возлюбленную режиссера Егора Кончаловского, совершено нападение. Артистка призналась, что испытала настоящее унижение.

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Разрыв Кончаловского и Толкалиной стал настоящей сенсацией для общественности. Режиссер и актриса, воспитывающие общую дочь, производили впечатление крепкой, счастливой пары. А оказалось, что они уже несколько лет как расстались и теперь просто дружат.

Любовь сообщила, что из-за шумихи вокруг краха ее отношений с Егором с ней на днях произошла неприятность.

И хоть актриса постаралась отнестись к ситуации с юмором, она все же призналась, что пережить такое было непросто.

Звезду подкараулили папарацци и, ослепляя ее светом, как на допросе, стали мучить вопросами о личной жизни. Толкалина пожаловалась на журналистский произвол в Facebook.

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«Ух ты! Ух ты! Это – настоящая слава, да? Любовь народа? Признание? Одна из сторон известности? Предел мечтаний? Бессмертие??????? – пытается найти объяснение случившемуся чрезмерно эмоциональная и суетливая актриса. – Выходим мы после блистательной лекции Наташи Колмановской из наших палат Мазепы в темноту, и вдруг

прямым беспощадным лучом яркий свет, ослепляет сразу, и начинается допрос: псевдо ласковый голос псевдо интеллигентной девушки из темноты задает мне вопросы о личной жизни)))))

(здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)».

Нарушившую спокойствие Толкалиной корреспондентку интересовало, как Любовь пережила разрыв с Кончаловским. «Влюблена ли я, почему решила открыть это благотворительное пространство с бесплатной психологической помощью, наверное сама страдаю, если решила помогать другим, а свет калечит и ничего невозможно сделать, только закрыть глаза и хохотать во весь голос.... настоящее унижающее всех нападение...» – не без содрогания вспоминает актриса.

С экс-супругом Егором Кончаловским:

От таких вопросов она просто опешила. «Классно, думаю, и на такое способен человек, йуху! «а в каком вы сейчас состоянии, расскажите нашим зрителям, как вам удается держаться, как вам удается выглядеть так, далее, выбившись из сил последовал вопрос о моих творческих планах )))))))))) и ведь дождались конца репетиции и закрытия соборных ворот, наверное, лезли потом через забор.))))))

совсем, наверное, негде денег взять на жизнь, если так их добывать приходится))) детей кормить, наверное, надо... а потом этих детей лечить придется....

господи помилуй... Александр – Алексей Александр Снегирев прям писать литературу с живой натуры))))) жаль, видео не сняла, вот бы повеселила соцсети))))))» – посыпает голову пеплом Толкалина.

Facebook:

Позже, уже в комментариях к своему крику души, актриса дала совет обидчице: «Вопрос о творческих планах должен был быть первым))». По словам Толкалиной, репортеры ушли от нее несолоно хлебавши. «Стоило снять их на камеру)))) эх! Телефон сел)))) – машет кулаками после драки раздосадованная Любовь. – Комментариев они и не получили)))) Ответить на это не представлялось возможным))».

Напомним, 2 января артистка сообщила в своем микроблоге о разрыве с Кончаловским.

«И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить»,

– написала Любовь, подведя итоги 2016 года. Актриса и режиссер были вместе 20 лет. Свой брак звезды не зарегистрировали в ЗАГСе, хотя и имеют общего ребенка.

С дочкой Машей:

Мария очень не любит фотографироваться... приходится ловчить

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