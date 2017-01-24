Жену Газманова подняли на смех за фото топлес в панталонах

Супруга популярного российского певца и композитора Олега Газманова снялась без бюстгальтера и фото выложила на своей страничке в соцсети. Однако подписчики куда больше обратили внимание на то, в каких штанах была запечатлена на снимке жена артиста.

Олег Газманов традиционно проводит зимние каникулы на Мальдивах. Известный музыкант регулярно делает заплывы в океан, радуя поклонников публикациями в Instagram, на которых заснят яркий и волшебный подводный мир.

Супруга Газманова Марина предпочитает радовать своих фанатов многочисленными селфи и демонстрацией пляжной одежды.

Для дальнего путешествия она подобрала великолепный гардероб, однако один предмет из него подписчики явно не оценили.

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На днях Марина опубликовала пикантную фотографию, на которой заснята топлес. Прикрывая грудь рукой, супруга «есаула» продемонстрировала кокетливые полупрозрачные штанишки. Этот предмет туалета и был раскритикован подписчиками.

«Ничего себе! Какие бабушкины панталоны... лучше уж просто трусики от бикини или ниточки а-ля Волочкова... Но фигура шик, конечно. Понятно, почему Олег так за собой следит», «Клевые штанишки», «Подскажите, пожалуйста, где купили», « 🙈 Вот это штаны 😂😂😂»,

«Такая стильная, модная и умопомрачительно красивая женщина выкладывает такие фото! Просто моветон!!!», «Я подумала, что это Волочкова!

Чисто в ее стиле! Глупо, пошло, бессмысленно», «Перебор 👎» – так высказались о внешнем виде супруги Газманова подписчики.

Фото из Instagram:

Впрочем, у многих поклонников Марины обнаружилось прекрасное чувство юмора. «ДА! ДА! ДА! Любит похулиганничать! Она столько лет живет с Газмановым – есть «в кого»!

Ну совсем у людей чувство юмора отшибло! Человек на отдыхе – расслабляется», «Класс! Потрясающие панталончики!😊», «Шалунишка👸»,

«Хах) Клёвая!!!)))» – так оценили внешний вид Марины более оптимистично настроенные комментаторы.

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