Жену Газманова подняли на смех за фото топлес в панталонах

Я в новой маске и офигительных штанах😂😂😂😂😂😜 #мужО утром проснулся, посмотрел на моё лицо после снорклина в обыкновенной маске , вспаханное от резинок и решил, что срочно нужно что- то делать😂😂😂😂, спасать Марусино лицо ))))) #maldives @oleggazmanov #google # best #rest #snorkeling #see

A photo posted by Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) on Jan 23, 2017 at 9:27pm PST