Жену Газманова подняли на смех за фото топлес в панталонах

Олег Газманов с супругой Мариной
 

Олег Газманов с супругой Мариной. Фото: instagram.com/marinagazmanova

Супруга популярного российского певца и композитора Олега Газманова снялась без бюстгальтера и фото выложила на своей страничке в соцсети. Однако подписчики куда больше обратили внимание на то, в каких штанах была запечатлена на снимке жена артиста.

Еще по этой теме

Олег Газманов традиционно проводит зимние каникулы на Мальдивах. Известный музыкант регулярно делает заплывы в океан, радуя поклонников публикациями в Instagram, на которых заснят яркий и волшебный подводный мир.

Супруга Газманова Марина предпочитает радовать своих фанатов многочисленными селфи и демонстрацией пляжной одежды.

Для дальнего путешествия она подобрала великолепный гардероб, однако один предмет из него подписчики явно не оценили.

Реклама

На днях Марина опубликовала пикантную фотографию, на которой заснята топлес. Прикрывая грудь рукой, супруга «есаула» продемонстрировала кокетливые полупрозрачные штанишки. Этот предмет туалета и был раскритикован подписчиками.

«Ничего себе! Какие бабушкины панталоны... лучше уж просто трусики от бикини или ниточки а-ля Волочкова... Но фигура шик, конечно. Понятно, почему Олег так за собой следит», «Клевые штанишки», «Подскажите, пожалуйста, где купили», « 🙈 Вот это штаны 😂😂😂»,

«Такая стильная, модная и умопомрачительно красивая женщина выкладывает такие фото! Просто моветон!!!», «Я подумала, что это Волочкова!

Чисто в ее стиле! Глупо, пошло, бессмысленно», «Перебор 👎» – так высказались о внешнем виде супруги Газманова подписчики.

Фото из Instagram:

Впрочем, у многих поклонников Марины обнаружилось прекрасное чувство юмора. «ДА! ДА! ДА! Любит похулиганничать! Она столько лет живет с Газмановым – есть «в кого»!

Ну совсем у людей чувство юмора отшибло! Человек на отдыхе – расслабляется», «Класс! Потрясающие панталончики!😊», «Шалунишка👸»,

«Хах) Клёвая!!!)))» – так оценили внешний вид Марины более оптимистично настроенные комментаторы.

Еще по этой теме
Жена Игоря Крутого в бикини возбудила своим видом

Жена Игоря Крутого в бикини возбудила своим видом

Андрей Малахов с супругой разделись перед камерой

Андрей Малахов с супругой разделись перед камерой

Лохматая жена Резника разделась на пляже

Лохматая жена Резника разделась на пляже


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR

reklama.vesti.lv

Упс! Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника Showbiz

Упс! Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника

YouTube поразил «оживший» на видео рисунок человечка Hi-Tech

YouTube поразил «оживший» на видео рисунок человечка

Эстонцы построили самый высокий в мире деревянный дом Hi-Tech

Эстонцы построили самый высокий в мире деревянный дом

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма в смелом мини Showbiz

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма в смелом мини

Лиепайчанка с 2 детьми: с похорон не пришла в себя, а тут такое Новости

Лиепайчанка с 2 детьми: с похорон не пришла в себя, а тут такое

Знаменитости

Отдых

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E ( ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
KONSULTANTU/ -I KLIENTU APKALPOŠ ...
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 