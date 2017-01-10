В Сети обсуждают «беременность» эстонской ведьмы Мэрилин Керро

Мэрилин Керро
 

Мэрилин Керро. Фото: twitter.com/marilynkerro

Поклонники эстонской ведьмы взволнованы ее состоянием. В сообществах, посвященных участнице «Битвы экстрасенсов», появились сообщения о том, что она перестала делиться снимками в социальных сетях и удалила аккаунт. Многие пользователи микроблогов предположили, что девушка может ждать ребенка.

После участия в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро уехала восстанавливать силы в родную Эстонию. По словам ведьмы,

именно в гостях у мамы она отдыхает и релаксирует. Однако навсегда покидать Москву девушка не планирует.

В последнее время в Сети нередко появляются ролики с участием Александра Шепса и Мэрилин Керро.

Молодые люди вместе ходят в кино, ужинают и снимают забавные видео для своих подписчиков.

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Поклонники «Битвы экстрасенсов», которые пристально следят за жизнью популярной пары, были удивлены, обнаружив в социальной сети странное черно-белое селфи Керро.

На фотографии видно, что у нее заметно округлился живот. Такие изменения в фигуре стройной Мэрилин вызвали разговоры о том, что она готовится стать мамой.

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Фото из Instagram:

Мерилин

A photo posted by Сотрудничество👉🏼Директ (@zvezdaagram) on

«Это Керро? Беременна? Да ладно!», «Информация ложная», «Пишут, что фото старое», «По ходу она ждет малыша», - писали пользователи социальной сети, которые увидели снимок эстонской ведьмы из ванной комнаты.

«СтарХит» связался с окружением Мэрилин, чтобы прояснить ситуацию. На последних видео с участием финалистки «Битвы экстрасенсов» никаких изменений в ее фигуре замечено не было.

«Мэри не беременна. Эту фотографию выложил фейк недавно, поэтому она снова стала гулять по новостям. Снимок был сделан около года назад на 1 апреля.

Так что это старая «бородатая» шутка», - отметила представитель Керро.

Из Twitter:

Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказывала ранее, что

в ближайшее время она не собирается заводить семью, так как ей важно сначала добиться каких-то личностных успехов.

Чтобы избежать пристального внимания к жизни своей семьи, Мэрилин предпочла удалить аккаунт из популярной социальной сети.

Фото из Instagram:

✨💜

A photo posted by Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) on

«Мэрилин стала гораздо меньше общаться в Интернете», - объяснила представитель экстрасенса.

Керро признавалась, что ей не нравится столь пристальное внимание со стороны СМИ и Интернет-пользователей.

«Мне неприятно что-то читать о себе. То, что они видят по телевизору, это лишь 20% моей личности. Бывает обидно, но я стараюсь не обращать внимания.

Никогда не скрываю своих эмоций в эфирах. Хотя из-за этого некоторые считают, что я истеричка. Эмоции нельзя сдерживать, это приводит к болезни», - отмечала Мэрилин.

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