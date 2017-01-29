17 кошмаров, которые иногда снятся всем. Вот что они означают!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Ничего не поделаешь, всем снятся кошмары. Если вам интересно узнать, что за ними стоит — читайте научное толкование сновидений.

1. Погоня. За вами гонится большой зверь, монстр, кто-то плохой и т. д.

Значение: Скорее всего, вы чего-то избегаете, зачастую — собственных чувств.

Если вы игнорируете чувство злости или ненависти, ваше подсознание сообщает вам, что пора с ними попрощаться раз и навсегда.

Другая возможная причина — вы избегаете ответственности.

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2. Падение. Вы бесконечно падаете. Другой вариант — поскальзываетесь или теряете равновесие.

Значение: Все зависит от типа падения. Если вы не можете удержаться, значит, вам надо отпустить какую-то ситуацию, которую вы изо всех сил пытаетесь контролировать. Если вы чувствуете себя неуклюжим, ваша жизнь разбалансирована — возможно, вы слишком много работаете или слишком много отдаете себя в отношениях.

Если вы падаете прямо вниз, это символизирует страх неудачи. Если же поскользнулись или споткнулись, это значит, что вы боитесь сделать ошибку.

Если вас кто-то толкнул, вы ощущаете угрозу от кого-то в реальной жизни.

3. Экзамен. Вы готовитесь к нереально сложному экзамену или проваливаете его.

Значение: Этот распространенный сон снится не только школьникам, но и взрослым. Как ни странно, он помогает нам работать с удвоенной силой для достижения целей.

4. Публичная нагота. Вы проводите презентацию на работе, идете по улице или болтаете с другом и вдруг понимаете, что на вас ничего нет!

Значение: Этот сон обозначает ощущение дискомфорта, уязвимости и беззащитности. Обычно это случается, когда вы что-то прячете или хотите сохранить в тайне.

5. Выпадение зубов. У вас выпадают зубы.

Значение: Потеря зубов может символизировать потерю молодости, денег, самоуважения, безопасности, мужества, сексуальной силы и т. д., но

чаще всего это означает, что у вас в жизни происходят большие перемены вроде переезда или смены места работы. Ничего страшного.

6. Смерть. Вы (или ваш близкий) умираете или тяжело ранены. Например, у вас смертельная болезнь, или ваш любимый человек попал в ДТП со смертельным исходом.

Значение: Не беспокойтесь: это означает что-то новое в жизни. Быть может, вы избавляетесь от старой привычки, продаете свой дом или меняете работу. Кроме того, такие сны помогают справиться с утратой близких в реальной жизни.

7. Опоздание. Вы очень спешите, опаздывая на самолет, автобус, экзамен или важную встречу.

Значение: Это может означать одно из двух: либо вы избегаете какой-то ответственности, либо переживаете из-за упущенной возможности.

8. Замкнутое пространство. Вы застряли и не можете выбраться.

Значение: Вы «застряли» в реальной жизни. Возможно,

вам трудно принять важное решение, на вас слишком давит работа или вы оказались в ситуации, которую не можете контролировать.

9. Потеря. Вы заблудились или потеряли ценную вещь.

Значение: Если вам снится, что вы заблудились в лесу или лабиринте, значит, вы не знаете, куда дальше двигаться в реальной жизни. Если же вам снится, что вы потеряли что-то ценное, скорее всего, это говорит о том, что в реальной жизни вы утратили мотивацию.

10. Потеря управления. Вы ведете машину (самолет, катер и т. п.), и вдруг она выходит из-под контроля или просто перестает работать.

Значение: В этом сне машина — это вы. Если она вас не слушается, значит, вам кажется, что вы не контролируете свою судьбу.

А если вам снится, что вы — пассажир в неуправляемой машине, это означает, что вы позволяете кому-то другому руководить своей жизнью.

11. Шторм. Вы оказались в бурном море и вот-вот можете утонуть.

Значение: Вас захлестывают эмоции и стресс, вам надо просто расслабиться и вдохнуть полной грудью. Чем больше волны и чем темнее небо в вашем сне, тем больше стресс. Цунами означает, что проблемы вам неподвластны.

12. Электроника не работает. Телефон не звонит, компьютер не включается, часы не показывают время.

Значение: До эпохи мобильных людям тоже снились сны про неработающую технику, особенно телефоны. Такой сон означает страх перед потерей отношений и связей с другими людьми.

13. Убийство. Вы убили или пытаетесь убить человека.

Значение: Это действительно может означать, что

вы кого-то очень сильно не любите! Но чаще это значит, что вы хотите избавиться от какого-то аспекта своей личности или жизни в целом.

14. Измена. Ваша вторая половинка изменяет вам.

Значение: Такие сны могут символизировать любое предательство, не обязательно романтическое. Возможно даже, что вы разочарованы в самом себе и не соответствуете своим же стандартам. Обычно это значит, что вы недостаточно времени проводите вместе со своей второй половинкой.

15. Стихийное бедствие. Вы оказались посреди жуткого стихийного бедствия.

Значение: Торнадо обозначает большое изменение в жизни, которое лишило вас защищенности.

Землетрясение — плохие новости или финансовые неурядицы. Извержение вулкана — гнев. И так далее.

16. Поиски туалета. Вам приспичило, но вы не можете найти туалет.

Значение: Это говорит о том, что вы не можете продвинуться вперед в реальной жизни, потому что вам что-то мешает. Вам нужно с чем-то справиться или от чего-то избавиться.

17. Похищение. Вы парализованы посреди холодного космического корабля, где ваше тело рассматривают инопланетяне.

Значение: Считается, что инопланетяне символизируют внешнюю силу или другого человека, манипулирующего вами. У некоторых во время таких снов даже происходит сонный паралич!

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