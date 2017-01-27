58-летняя Шэрон Стоун восхитила снимком в бикини

Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун поделилась снимком в бикини.

Голливудская знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фото в раздельном купальнике.

На снимке можно увидеть 58-летнюю актрису, которая позирует у бассейна. Звезда фильма «Основной инстинкт» наслаждается отдыхом и рисует акварелью.

Фото из Instagram:

Water💦Colors. #Retreat. A photo posted by Sharon Stone (@sharonstone) on Jan 26, 2017 at 4:51pm PST

Несмотря на возраст, Шэрон Стоун не стесняется демонстрировать подписчикам свое тело, которое, согласитесь, выглядит очень подтянутым.



























































Aizvērt Шэрон Стоун в 57 лет выглядит фантастически! Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







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