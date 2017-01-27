58-летняя Шэрон Стоун восхитила снимком в бикини

Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун поделилась снимком в бикини.
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Голливудская знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фото в раздельном купальнике.
На снимке можно увидеть 58-летнюю актрису, которая позирует у бассейна. Звезда фильма «Основной инстинкт» наслаждается отдыхом и рисует акварелью.
Фото из Instagram:
Несмотря на возраст, Шэрон Стоун не стесняется демонстрировать подписчикам свое тело, которое, согласитесь, выглядит очень подтянутым.
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