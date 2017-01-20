Яна Рудковская ужаснула уродством на ногах

Новая фотография известного российского продюсера Яны Рудковской не пришлась по вкусу ее многочисленным поклонникам. В частности, фанаты разглядели несовершенства на ногах супруги фигуриста Евгения Плющенко.

На днях Яна Рудковская побывала в Париже. Оттуда продюсер порадовала многочисленных поклонников идиллическими фото.

На одном из них Яна запечатлена сидящей с чудесным букетом на большой овальной оттоманке. При этом Рудковская облачена лишь в пижаму леопардовой расцветки.

На переднем плане на снимке привлекают внимание длинные босые ноги знаменитости.

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Внимательные (если не сказать - глазастые) подписчики умудрились разглядеть несовершенства на ногах продюсера.

«А что это у Яны на ногах? Пластыри? Косточки? Шишки выпирают, что ли?

Не балерина ж, не Волочкова, чтоб такое уродство было... Аааа, шпильки! Точняк! Она ж все время на каблуках, вот и резуьтат. Спрятала б тогда, что ли»,

«А что это с ногой???», «Каблуки дают о себе знать, косточки на ногах, пальцы... Уф, лучше не фотографировать...», «Силиконовые накладки для кривых и худых ножек», – так звучали негативные комментарии особо зрячих фанатов.

Фото из Instagram:

Bye-bye Paris , see you very soon 💫 Cпасибо моей Наточке @tetyamotya за волшебное гостеприимство 💫✨ A photo posted by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jan 26, 2017 at 11:35pm PST

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Ранее Яна наделала немало шума, опубликовав пикантное фото с супругом, фигуристом Евгением Плющенко. Снимок, которым поделилась со своими подписчиками музыкальный продюсер, сильно выбивается из того, что обычно привыкли видеть посетители ее страницы в Instagram.

Мало того что он черно-белый, так еще и она, и ее супруг предстали перед объективом камеры в нижнем белье.

Подписчики Яны Рудковской пришли в восторг от этого фото. Компиментами осыпали как ее, так и Плющенко.

Фото из Instagram:

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