Яна Рудковская ужаснула уродством на ногах

Яна Рудковская
 

Яна Рудковская. Фото: Sputnik/Scanpix

Новая фотография известного российского продюсера Яны Рудковской не пришлась по вкусу ее многочисленным поклонникам. В частности, фанаты разглядели несовершенства на ногах супруги фигуриста Евгения Плющенко.

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На днях Яна Рудковская побывала в Париже. Оттуда продюсер порадовала многочисленных поклонников идиллическими фото.

На одном из них Яна запечатлена сидящей с чудесным букетом на большой овальной оттоманке. При этом Рудковская облачена лишь в пижаму леопардовой расцветки.

На переднем плане на снимке привлекают внимание длинные босые ноги знаменитости.

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Внимательные (если не сказать - глазастые) подписчики умудрились разглядеть несовершенства на ногах продюсера.

«А что это у Яны на ногах? Пластыри? Косточки? Шишки выпирают, что ли?

Не балерина ж, не Волочкова, чтоб такое уродство было... Аааа, шпильки! Точняк! Она ж все время на каблуках, вот и резуьтат. Спрятала б тогда, что ли»,

«А что это с ногой???», «Каблуки дают о себе знать, косточки на ногах, пальцы... Уф, лучше не фотографировать...», «Силиконовые накладки для кривых и худых ножек», – так звучали негативные комментарии особо зрячих фанатов.

Фото из Instagram:

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Ранее Яна наделала немало шума, опубликовав пикантное фото с супругом, фигуристом Евгением Плющенко. Снимок, которым поделилась со своими подписчиками музыкальный продюсер, сильно выбивается из того, что обычно привыкли видеть посетители ее страницы в Instagram.

Мало того что он черно-белый, так еще и она, и ее супруг предстали перед объективом камеры в нижнем белье.

Подписчики Яны Рудковской пришли в восторг от этого фото. Компиментами осыпали как ее, так и Плющенко.

Фото из Instagram:

Пятничный эксклюзив ! 🙈🔥🔥🔥Наша история любви глазами Intimissimi. Первые фото с эксклюзивной съёмки для @intimissimiofficial, который мы любим за умение сочетать элегантность, красоту и комфорт. Продолжение следует .... Our love story by Intimissimi brand. I am glad to share the first photo from our exclusive shooting with famous Italian brand @intimissimiofficial, which we like for its elegance, beauty and comfort . To be continued...🔥🔥🔥intimissimiofficial, Photographer: Danil Golovkin, Stylist: Anna Rykova, Makeup: Klavdiya Solyeva, Hair: Marina Smirnova @aldocoppola_Moscow

A photo posted by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on

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