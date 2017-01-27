Одним словом: какие вы в любви в зависимости от знака Зодиака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: depositphotos.com

О том, какие вы в любви может рассказать не только ваш любимый, но и знак вашего Зодиака. Вот что говорят о вас звезды одним словом.

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Лев (23 июля-22 августа)

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