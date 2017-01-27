Одним словом: какие вы в любви в зависимости от знака Зодиака

О том, какие вы в любви может рассказать не только ваш любимый, но и знак вашего Зодиака. Вот что говорят о вас звезды одним словом.
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Овен (21 марта-19 апреля)
Бесстрашные
Телец (20 апреля-21 мая)
Терпеливые
Близнецы (22 мая-21 июня)
Пылкие
Рак (22 июня-22 июля)
Осторожные
Лев (23 июля-22 августа)
Искренние
Дева (23 августа-22 сентября)
Медлительные
Весы (23 сентября-22 октября)
Непринужденные
Скорпион (23 октября-22 ноября)
Бурные
Стрелец (23 ноября-21 декабря)
Открытые
Козерог (22 декабря-20 января)
Осторожные
Водолей (21 января-18 февраля)
Скрытные
Рыбы (19 февраля-20 марта)
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