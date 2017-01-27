Плетнева и Федункив советуют подругам жить вместе!

Артистки проверили силу женской дружбы и выпустили об этом видео.

Анна Плетнева и Марина Федункив уже покорили Интернет-сообщество еженедельными сериями мини-сериала «Подруга».

Реальные факты в этом сериале пересекаются с вымыслом, дополненным иронией и искрометным юмором:

Плетнева покинула группу «Винтаж», а Федункив рассталась с Comedy Woman, и теперь они работают в придорожном кафе «Мечта» официанткой и поварихой, но при этом не теряют надежды вернуться на большую сцену.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

В реальности первый шаг уже сделан: Аня и Марина представили зрителям свой новый клип на трек «Подруга».

«Это первый в истории шоу-бизнеса видеоклип, снятый на чаевые! – прокомментировала премьеру бывшая солистка «Винтажа». -

Мы доказали, что женская дружба существует и никакие мужчины не могут встать между настоящими подругами!

А в нашем новом клипе их очень много…»

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

В ролях: Анна Плетнева, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Дмитрий Оленин, Роман Богданов, Алексей Романоф и др.

Смотрите видео:

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