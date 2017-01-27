Историк моды Александр Васильев впервые показал свою дочь

Александр Васильев
 

Александр Васильев. Фото: TASS/Scanpix

Гуру моды Алекандр Васильев признался в сложных отношениях с детьми. Марфа Миловидова пришла на программу «Секрет на миллион», чтобы поддержать своего крестного отца, которым она очень гордится. Девушка заявила, что ее, в отличие от звезд, Александр Васильев никогда не критикует.

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Историк моды, театральный художник и телеведущий Александр Васильев стал гостем очередного выпуска программы телеканала НТВ «Секрет на миллион», где раскрыл некоторые детали своей личной жизни, которую старается держать втайне от поклонников. В частности,

58-летний модный эксперт рассказал ведущей передачи Лере Кудрявцевой о трех своих дочерях, которые являются его крестницами.

Правда, теплые отношения и постоянное общение Васильев поддерживает лишь с одной из них - Марфой Миловидовой.

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Крестным папой девушки Маэстро стал по просьбе ее мамы, одноклассницы и давней подруги Александра Васильева. Марфа пришла на программу, чтобы поддержать своего крестного отца.

«Я всем рассказываю, что Александр Васильев - мой крестный папа, потому что очень им горжусь. Он невероятный человек, он – мой мотиватор по жизни,

- призналась Марфа. –Александр часто дарит мне модную одежду. У меня три брата, и в детстве я им часто подражала, носила брюки, а крестный научил меня одеваться женственно».

Марфа МиловидоваМарфа Миловидова. Фото: скриншот видео

Девушка также добавила, что Александр Васильев исполнил ее мечту, подарив на 16-летие очаровательного пса породы бигль. Кстати, историк моды никогда не критикует свою крестницу за внешний вид, напротив, он считает Марфу совершенством и восторгается ее красотой.

Александр Васильев не исключает, что часть его многомиллионного состояния может достаться его любимой крестной дочери.

Впрочем, историк моды не теряет надежды на то, что у него еще будут свои дети. «Возможно, что все еще получится, - многозначительно сказал Васильев. – Какие наши годы!» Но вместе с тем он признался, что в будущем видит себя только в компании своего любимого мопса.

Фото из Instagram:

«Вспомните актера Владимира Зельдина, который умер в возрасте 101 год. У него не было детей, но он прожил прекрасную жизнь.

История о стакане воды для меня не убедительна. Дети – не всегда те, кто нам нужен в старости»,

- озвучил свою позицию Александр Васильев.

Открытие выставки историка моды Александра Васильева

Фото: Открытие выставки историка моды Александра Васильева0

Впрочем, есть все основания предполагать, что историк моды все-таки становился отцом.

Александр Васильев наотрез отказался отвечать на последний вопрос программы «Секрет на миллион», который касался его внебрачного ребенка.

«Вы все узнаете из моих воспоминаний, не все можно рассказывать публично», - многозначительно произнес мэтр в самом финале передачи.

Смотрите полный выпуск программы "Секрет на миллион":

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