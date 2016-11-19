Российская киноактриса Оксана Акиньшина в третий раз стала мамой. Звезда родила девочку.

В семье Оксаны Акиньшиной и ее мужа, продюсера Арчила Геловани, настоящий праздник. Мама с новорожденной вернулись домой из подмосковного госпиталя «Лапино».

Судя по публикации звезды в социальной сети Instagram, на свет появилась девочка. На коллаже с фотографией, которую актриса выложила в интернет после возвращения домой, можно заметить множество цветов и яркий воздушный шар с надписью «It's a girl».

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Имя ребенка остается неизвестным. Знакомые пары сообщали, что, если родится мальчик, Акиньшина даст ему имя Павел. Как писали Dni.Ru, сама актриса хотела, чтобы родилась девочка.

По предварительным данным, роды в элитной подмосковной клинике обошлись Акиньшиной в 930 тысяч рублей. Славится эта организация тем, что помимо хорошего сервиса, гарантирует будущим мама полную конфиденциальность там строжайше запрещены фото– и видеосъемка выписки посторонними лицами. Для Акиньшиной это вопрос первостепенной важности, так как она привыкла скрывать свою личную жизнь.

Напомним, первый сын Акиньшиной Филипп появился на свет 2 июня 2009 года. Второго ребенка Константина Акиньшина родила спустя четыре года, 15 января 2013-го, в московской элитной клинике.

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