Оксана Акиньшина в третий раз стала мамой

У меня самый лучший мужчина👶👊💪 на свете🌍! Каждый день☀🌞 говорит🎤📢, как сильно любит😍❤ меня, Целует💋😚 при каждой встрече, крепко обнимает ! Один у него недостаток: в садик собирается👕👖👞 медленно👣!😂😂😂😂😂😂😆😆😆😆😆😆😹😸

