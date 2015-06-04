Как Микки Рурк: 66-летняя Бабкина без макияжа шокировала фанатов

Народная артистка России, основатель и художественный руководитель ансамбля «Русская песня» Надежда Бабкина в последние годы заметно изменилась - похудела, помолодела, просто расцвела. Она даже стала одной из соведущих передачи «Модный приговор», где защищает героинь, отстаивая их право быть собой.

На съемках всеми любимая исполнительница народных песен всегда выглядит безупречно и довольно стильно, хотя в последнее время опять поправилась.

Фото из Instagram:

Будет весело народу, ну а мы пойдём до дому. Аида подарила красные украшения-розочки...Благодарю! A photo posted by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Dec 21, 2016 at 4:45am PST

При этом певица не стесняется выкладывать свои фото «без прикрас», хотя ее смелость, как оказалось, не всем по душе.

Естественная красота Надежды Бабкиной расколола армию ее фанатов на два лагеря.

Прославленая российская певица поделилась свежим селфи, которое подписала весьма лаконично: «Девчонки заехали в гости».

Знаменитость, скорее всего, не рассчитывала на такой эффект, выкладывая фото а-ля натурель, на котором показала свое «истинное» лицо.

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Реакция фолловеров оказалась неоднозначной.

Одни пришли в восторг от смелости 66-летней артистки, другим же фото категоричеки не понравилось.

Критики заявили, что певица перестаралась с пластическими операциями и у нее «заплыли глаза». «Что с Бабкиной? Натянули капитально», «Как Микки Рурк», - прокомментировали публикацию хейтеры.

Фото из Instagram:

Девчонки заехали в гости! A photo posted by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Jan 29, 2017 at 12:27pm PST

Напомним,

кардинально меняться Надежда Бабкина начала после того, как встретила подающего наджды талантливого певца Евгения Гора,

который моложе ее на 30 лет. Несмотря на всевозможные слухи и шепотки за спиной, пара вместе уже более 10 лет.

Фото из Instagram:

После концерта торопились увидеть город с высоты птичьего полета. Смотрите, какой большой и красивый Екатеринбург. Внизу река Исеть. Чудесный вид с высоты 52 этажа. Страшно? С любимым не страшно! A photo posted by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Jun 4, 2015 at 12:38am PDT

В прошлом году Бабкина пригласила к себе в гости съемочную группу программы «Пока все дома» и призналась, что у них с Гором «гостевой брак»: 3 дня в неделю они вместе, а 4 - порознь.

Фото из Instagram:

С Светлым Рождеством, дорогие мои! A photo posted by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on Jan 7, 2017 at 9:53am PST

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