Сравните: как выглядит женщина дома и на светском мероприятии

История о Белоснежке не перестает вдохновлять мультипликаторов всего мира. И южнокорейскую компанию «Locus Creative Studios» эта тема не обошла стороной.

В 2017 студия обещает порадовать любителей мультиков новым пародийным альтернативным мультфильмом «Красные туфельки и 7 гномов». Пока точно неизвестно, о чем именно будет этот мультик, но в Сети уже есть тизер к нему.

И в этом видео

показана удивительная способность каждой женщины: быть на людях потрясающе красивой и казаться идеальной, а дома становиться простой домохозяйкой,

которая собирает волосы в неуклюжий хвостик и ест сладости на ночь. Забавный момент! Кажется, новый мультфильм порадует женскую половину.

Видео:

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