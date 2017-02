Названа самая красивая хоккеистка России

Ну же, признавайтесь, у кого захватило дух от вида Насти Легкодух?😏 Форвард подмосковного "Торнадо" - победительница конкурса "Самая красивая хоккеистка России", который организовала группа «Ядерный» Хоккей при поддержке ЖХЛ. #КрасиваяЛига

