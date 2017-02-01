Названа самая красивая хоккеистка России

Нападающая дмитровского «Торнадо» Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса «Самая красивая хоккеистка России», проводившегося Женской хоккейной лигой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
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В финале голосования, проходившего в группе «Ядерный хоккей» во «ВКонтакте», Легкодух обошла вратаря петербургского «Динамо» Татьяну Щукину.
В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидает фотосессия.
«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть.
После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно!
Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!» — рассказала Легкодух.
Фото из Instagram:
Из Twitter:
Нападающая «Торнадо» Анастасия Легкодух снялась в весьма откровенной фотосессии #КрасиваяЛига #ЖХЛ pic.twitter.com/nNgavCsp84— ЖХЛ (@whl_ru) 28 апреля 2016 г.
21-летняя хоккеистка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.
Из Twitter:
ЖХЛ презентовала календарь с хоккеистками Лиги.
Теперь наблюдать за уходящими днями недели станет ещё приятнее (ч.1)#КрасиваяЛига pic.twitter.com/ob6DNBK9gt— ЖХЛ (@whl_ru) 24 января 2017 г.
Из Twitter:
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ЖХЛ презентовала календарь с хоккеистками Лиги.
Теперь наблюдать за уходящими днями недели станет ещё приятнее (ч.2)#КрасиваяЛига pic.twitter.com/ljbhqDBCx8— ЖХЛ (@whl_ru) 24 января 2017 г.