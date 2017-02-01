Названа самая красивая хоккеистка России

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: instagram.com/whl_ru

Нападающая дмитровского «Торнадо» Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса «Самая красивая хоккеистка России», проводившегося Женской хоккейной лигой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Еще по этой теме

В финале голосования, проходившего в группе «Ядерный хоккей» во «ВКонтакте», Легкодух обошла вратаря петербургского «Динамо» Татьяну Щукину.

В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидает фотосессия.

«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть.

После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно!

Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!» — рассказала Легкодух.

Фото из Instagram:

Из Twitter:

21-летняя хоккеистка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.

Из Twitter:

Из Twitter:

Еще по этой теме
Китай сходит с ума от 17-летней волейболистки

Китай сходит с ума от 17-летней волейболистки

Оцените: ее называют секс-бомбой российского гандбола

Оцените: ее называют секс-бомбой российского гандбола

«Горячие штучки» Рио: ТОП самых сексуальных спортсменок Олимпиады

«Горячие штучки» Рио: ТОП самых сексуальных спортсменок Олимпиады


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 129000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Асад госпитализирован с инсультом Новости

СМИ: Асад госпитализирован с инсультом

СГД объяснила, когда надо платить за чужие деньги, а когда - нет Новости

СГД объяснила, когда надо платить за чужие деньги, а когда - нет

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье Showbiz

Лайма Вайкуле рассказала о лечении по телефону и второй семье

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Обучение русскому в латышских школах:смотрим в книгу,видим фигу? Новости

Обучение русскому в латышских школах:смотрим в книгу,видим фигу?

Красота

Спорт

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I

Темы

 