Названа самая красивая хоккеистка России

Нападающая дмитровского «Торнадо» Анастасия Легкодух стала победительницей конкурса «Самая красивая хоккеистка России», проводившегося Женской хоккейной лигой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В финале голосования, проходившего в группе «Ядерный хоккей» во «ВКонтакте», Легкодух обошла вратаря петербургского «Динамо» Татьяну Щукину.

В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидает фотосессия.

«У меня был шквал эмоций от победы! Смешались и радость, и благодарность всем тем, кто помог мне выиграть.

После этого конкурса у меня укрепилась вера в честную игру, а также непредвзятость и неподкупность судейства, а это очень важно!

Сейчас я испытываю что-то вроде эйфории!» — рассказала Легкодух.

Фото из Instagram:

Ну же, признавайтесь, у кого захватило дух от вида Насти Легкодух?😏 Форвард подмосковного "Торнадо" - победительница конкурса "Самая красивая хоккеистка России", который организовала группа «Ядерный» Хоккей при поддержке ЖХЛ. #КрасиваяЛига A photo posted by Женская Хоккейная Лига (ЖХЛ) (@whl_ru) on Feb 1, 2017 at 2:37am PST

Из Twitter:

21-летняя хоккеистка в нынешнем сезоне провела два матча в чемпионате России, результативными действиями не отметилась.

Из Twitter:

ЖХЛ презентовала календарь с хоккеистками Лиги.

Теперь наблюдать за уходящими днями недели станет ещё приятнее (ч.1)#КрасиваяЛига pic.twitter.com/ob6DNBK9gt— ЖХЛ (@whl_ru) 24 января 2017 г.

Из Twitter:

ЖХЛ презентовала календарь с хоккеистками Лиги.

Теперь наблюдать за уходящими днями недели станет ещё приятнее (ч.2)#КрасиваяЛига pic.twitter.com/ljbhqDBCx8— ЖХЛ (@whl_ru) 24 января 2017 г.

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