Директором новой Британской школы King's College в Латвии назначена Адель Стенфорд

В пятницу, 27 января, в Ригу прибыла Адель Стенфорд (Adele Stanford), назначенная на пост директора Британской школы King’s College в Латвии, чтобы провести организованное школой мероприятие «Meet the Headteacher Evening» («Вечер знакомства с директором»). Во время мероприятия у детей, родителей и других заинтересованных лиц была возможность познакомиться с директором школы, а также узнать о том, какой она видит первую Британскую школу в Латвии.

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1 сентября 2017 года свои двери для школьников откроет первое британское учебное заведение в Латвии – Британская школа King’s College. После тщательного отбора компанией King’s Group директором новой школы King's College в Латвии была назначена Адель Стенфорд.

«Отбор директора Британской школы в Латвии был разносторонним и основательным. Мы получили много заявок от высококвалифицированных кандидатов.

Мы рады, что именно Адель стала директором, поскольку, на наш взгляд, она является идеальным кандидатом для руководства новой школой в Риге.

Она имеет большой опыт как в сфере основного образования, так и в административной сфере, что является особенно важным для руководителя, под контролем которого начнет работу одна из наших школ», – отметил Николас Фрай (Nicholas Fry), вице-президент King's Group.

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А. Стенфорд переедет в Ригу из Испании, где она работала в течение последних 10 лет руководителем основной Британской школы в Кордобе. У Адель за плечами более 20 лет опыта работы в сфере образования, и ее цель –

создать такую учебную среду, которая соответствует потребностям всех школьников, а также способствовать академическому, социальному и эмоциональному развитию воспитанников.

А. Стенфорд работала учителем, консультантом, заместителем директора, руководителем и инспектором основной школы в государственном секторе и в секторе самоуправления как в Великобритании, так и в других странах мира. Адель Стенфорд поддерживает идею образования, базирующуюся на вечных ценностях.

Фото: пресс-фото

«Я очень рада, что получила возможность стать директором King’s College Latvia. Как я вижу будущее King’s College Latvia – эта школа будет местом, где академические дисциплины и творческий подход идут рука об руку, где встречаются латышская и британская культуры, чтобы вместе создать инновационную учебную среду.

Я стремлюсь к тому, чтобы школьники каждое утро шли в школу с улыбкой и благодаря индивидуально подобранным методам обучения для каждого учились с радостью,

а затем вечером рассказывали своим родителям, чему научились за день и какой опыт получили. Преимущество King’s College Latvia не только в том, ЧЕМУ учат детей, но и в том, КАК это происходит и каковы учебные методы», - рассказывает директор Британской школы King’s College в Латвии Адель Стенфорд.

Фото: пресс-фото

Вечер знакомства с директором

Перед запланированным в апреле переездом А. Стенфорд на постоянное место жительства в Латвию

она посетила Ригу с коротким визитом для того, чтобы встретиться с родителями будущих воспитанников новой школы и другими заинтересованными лицами.

Встреча прошла в посольстве Великобритании в Латвии. А. Стенфорд познакомилась с родителями уже принятых в школу детей, а также воспользовалась случаем, чтобы лично встретиться с семьями, детьми, а также с теми, кто хотел бы узнать побольше о Британской школе King’s College в Латвии.

Фото: пресс-фото

О Британской школе King's College в Латвии

Британская школа King’s College в Латвии распахнет свои двери в сентябре этого года в Бабите. Школа, которая в настоящий момент еще находится в процессе строительства, примет примерно 580 воспитанников в возрасте от 3 (дошкольного возраста) до 18 лет (13-й класс).

В первый учебный год, т. е. с сентября 2017-го, состоится прием учащихся в возрасте от трех до десяти лет в дошкольные классы и классы начальной школы.

Количество классов в школе будет увеличиваться постепенно – с ростом числа учеников будут открываться новые, следующие классы для учащихся в возрасте до 18 лет.

Британская школа King’s College в Латвии входит в состав образовательной организации King’s Group. С 1969 года компания дает возможность детям и подросткам по всему миру получить среднее образование в соответствии с британскими стандартами. Выпускники школ King's College продолжают обучение в престижных университетах мира, в том числе в Европе и в Северной Америке.

Фото: пресс-фото

Британская школа King’s College в Латвии предоставит возможность своим ученикам освоить британскую национальную учебную программу с широким перечнем предметов, что позволит им подготовиться к экзаменам уровня IGSCE, AS и A.

Эта программа открывает дорогу для вступительных экзаменов в такие престижные университеты, как Кембридж, Оксфорд, Беркли, Гарвард,

а также в другие высшие учебные заведения, в которых исторически обучались выпускники школы. По окончании средней школы можно также выбрать обучение в Латвии или в какой-либо из стран Балтии.

В Британской школе King’s College в Латвии учащиеся получат образование, идентичное образованию лучших британских школ. Преподавателями школы станут учителя из Великобритании или педагоги, получившие в Великобритании педагогическое образование. Учащиеся также будут изучать латышский язык, историю и географию Латвии.