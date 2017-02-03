Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

Мария Захарова
 

Мария Захарова. Фото: Sputnik/Scanpix

В преддверии весны прекрасная половина человечества с удвоенной энергией готовится к теплому сезону в спортивных залах и салонах красоты. Впрочем, многим занятия нужны лишь для поддержания физической формы.

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«Напоминаю: скоро весна», – подписала Мария Захарова фотографию на своей странице в Facebook.

Селфи было сделано во время занятий в спортзале: российский дипломат стоит вполоборота, развернувшись на беговой дорожке к зеркалу.

Ее подтянутая и стройная фигура произвела настоящий фурор. Интернет-пользователи отметили, что официальный представитель МИД России находится в прекрасной форме вопреки колоссальным перегрузкам на работе.

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«Спорт освежает не только тело, но и разум. Спортом занимаются люди дисциплинированные. Мария, так держать!»,

«Я тоже в спортзале готовлюсь к весне, но мне до Вас далеко!», «Посмотрите, какая фигура. Машенька, завидую»,

– прокомментировали кадр подписчики.

Facebook:

Некоторые напомнили Захаровой, что на востоке Украины идут бои, пока она фотографируется на тренажерах. «Вы, Мария, как представитель МИДа, лучше бы обратили внимание на то, что прямо сейчас, в данный момент, ваши украинские партнеры бьют по Донецку изо всех имеющихся средств и сил по нашим братьям и сестрам, то есть по мирным жителям, женщинам, детям, старикам. Пока Вы тут фоточки выкладываете из спортзала», – упрекнул ее один из пользователей.

«Я работаю. Чтобы работать в этом режиме, нужны силы. Чтобы были силы, нужно заниматься. Я это делаю. И стараюсь мотивировать других»,

– отреагировала дипломат.

Такой ответ нашел отклик в сердцах ее поклонников: «Быть в форме – тоже подвиг при такой высокой должности. Видели мы этих директоров нажравших», «Трудно сидеть на двух стульях – и красивой молодой женщины-матери, и высокопоставленного чиновника».

Добавим, что официальный представитель МИДа не первый раз демонстрирует прекрасную фигуру на публике. На приеме для журналистов в Сочи во время международного саммита Россия – АСЕАН Захарова станцевала перед гостями калинку. Сделать это ей не помешали даже туфли на 15-сантиметровой шпильке.

Видео:

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