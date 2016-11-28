Модель Victoria's Secret подарила краснодарскому бомжу дом

Ксения Дели
 

Ксения Дели. Фото: instagram.com/xeniadeli

Американская модель Ксения Дели подарила краснодарскому бездомному миллион рублей (примерно 15,7 тыс. евро). Теперь у человека, который почти 30 лет не имел своего угла, появится дом.

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Бездомный в костюме

Миры краснодарца Михаила Гарияна и американской модели Ксении Дели не должны были пересечься. Он – городской бездомный, она – лицо всемирно известного бренда нижнего бель­я.

Все началось летом, когда краснодарский фотограф Сергей Таушенов рассказал в одной из соцсетей, что дяде Мише, как в городе называют Гарияна, нужна помощь.

Он тоже в своем роде местная знаменитость: дядя Миша торгует сезонными фруктами и продуктами на улице Ставропольской, а в выходные приходит на городские соревнования болеть за спортсменов. Можно сказать, он – главный болельщик Краснодара, без которого не обходится ни одно спортивное мероприятие.

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– Я занимаюсь уличной фотографией, – рассказывает Сергей Таушенов. – Хожу ночью по городу, разговариваю с людьми, фотографирую. Так познакомился с дядей Мишей. Я встречал его почти каждую ночь и спрашивал: «Как у вас дела?».

Сергей узнал, что дядя Миша – армянин, в 1989 году, во время карабахского конфликта, приехал из Баку. Первое время жил в станице Платнировской у знакомых, а в 2001-м перебрался в Краснодар. Люди, которые тогда согласились принять его, несколько месяцев назад попросили съехать. Так в 68 лет дядя Миша оказался на улице. Ночевал в парках, в сараях – где придется.

– Когда стало прохладно, я спросил, как он справляется с холодами, – вспоминает Сергей. – Он рассказал, что очень тяжело. У него тогда еще украли футбольный мяч. И я никогда не видел его таким, павшим духом.

Сергей рассказал в соцсети, что дядя Миша живет на улице, и попросил поддержать – подарить мяч и купить у него мандаринов, чтобы у старика были деньги на хлеб.

Пост фотографа вызвал резонанс, его читали и распространяли. Так его увидела Светлана Черникова. Девушка помогает собирать деньги нуждающимся независимо от их возраста, социального статуса и беды. Как и многие краснодарцы, она не знала, что дядя Миша – бездомный.

– Для меня было шоком, что он может жить на улице, – рассказывает Светлана. –

Он очень добрый и позитивный, не попрошайка, чистюля – у него даже в морозы под верхней одеждой был костюм, а на брюках стрелки.

То, что он может быть бездомным, у меня в голове не укладывалось.

«Хороших людей больше»

Светлана разыскала дядю Мишу на том месте, где он обычно торговал, и решила, что начнет собирать ему деньги на жилье. Так в ноябре в одной из соцсетей появилась группа «Дом для дяди Миши». И к январю, люди собрали для бездомного 800 тысяч рублей (примерно 12,5 тыс. евро). В основном деньги перечисляли краснодарцы, но откликнулись и жители других регионов, в том числе из Москвы. Из спортивных организаций болельщика поддержал только футбольный клуб «Кубань»:

футболисты провели благотворительные матчи, и все деньги, полученные от продажи билетов, пошли в копилку для дяди Миши.

Пока шел сбор средств, Гариян жил у краснодарского бизнесмена Николая Мороза. Тот согласился приютить Михаила Вартановича на условиях анонимности, но сработало сарафанное радио, и в городе об этом все равно узнали.

История дяди Миши

– Николай привел дядю Мишу в свой дом, дал свой спортивный костюм и выделил ему почти целый этаж, – говорит Сергей Таушенов. Перед Новым годом семья бизнесмена уехала из города, и

Света подыскала дяде Мише новое место жительства – пристройку к деревянному дому, которую она для него снимает на собственные деньги.

Там, конечно, не коттедж, но хотя бы тепло и есть удобства. Раз в неделю Светлана привозит дяде Мише продукты – брать деньги он отказывается. Что-то покупает сама, что-то передают другие. Но для самого Гарияна важно, что у него есть телевизор и можно смотреть матчи.

– Я спортом с пяти лет занимаюсь, – рассказывает он. – И футболом, и настольным теннисом, и бегом. Могу 600 раз мяч ногой отбить. Это рекорд! Но не называйте меня болельщиком. Своим духом и энергетикой я спортсменам победы приношу.

Михаил Вартанович может часами говорить о спорте, но не хочет – о семье и о том, почему в 1989-м уехал из дома. Те, кто близко знает дядю Мишу, говорят, что его близких убили.

Не хочет он говорить и про свою бездомную жизнь, признается: временами было совсем плохо, но он старался ни о чем не думать, «терпел», и добавляет, что «хороших людей больше, чем плохих».

Миллион и ботинки

26-летняя голливудская супермодель Ксения Дели о жизни на улице не знает ничего и, возможно, не знала прежде и о событиях в Нагорном Карабахе. Но в

конце прошлого года один из российских телеканалов пригласил Ксению сняться в реалити-шоу о выживании. Одним из заданий было выжить на улице.

Опытом с ней должен был поделиться бездомный из Краснодара. Так модель узнала о дяде Мише.

Фото из Instagram:

@eberjey by @doveshore 👙👙👙

A photo posted by Xenia Deli (@xeniadeli) on

Ксения Дели родилась в маленьком молдавском городке Бессарабка, поступила на факультет иностранных языков в кишиневский университет и по студенческой программе обмена поехала в США, где осталась. Сегодня Дели – лицо бренда Victoria’s Secret. Она иногда бывает в России,

недавно снялась в клипе Николая Баскова, который вспоминает Ксению как очень приятную девушку, внимательную к людям и лишенную звездного пафоса.

Представители модели вышли на Светлану Черникову, и скоро Дели встретилась с дядей Мишей и всеми теми, кто ему помогает, в краснодарском ресторане.

Ксения Дели в клипе Николая Баскова

– Когда я услышала про миллион рублей, расплакалась, – вспоминает Светлана. – У дяди Миши глаза стали квадратными.

Кроме миллиона, модель подарила Гарияну ботинки на меху, заметив, что на нем тонкие, не по сезону, кроссовки.

Сейчас Света и ее помощники выправляют дяде Мише документы, чтобы купить для него половину дома в пригороде Краснодара.

– Дом – это свобода, – говорит он. – Я свободолюбивый человек.

Модель Victoria's Secret перечислила в фонд помощи российскому бездомному более 15 тысяч евро

«Все равно пропьет»

За дядю Мишу многие рады, но есть и те, кто относится к этой истории скептически.

В станице Платнировской, где когда-то жил Гариян, к новости про дом отнеслись прохладно: мол, поступок хороший, но тому ли помогли?

– В 80-е годы к нам очень много армян приехало, – рассказывает глава администрации Платнировского сельского поселения Людмила Богославец.

– Люди покупали какое-никакое жилье, шли работать в колхоз, обживались. Дядя Миша на земле не трудился, ездил в Краснодар торговать рыбой и овощами. Мог бы получить статус беженца и оформить документы, но не стал. У нас тут теперь говорят: «Оказывается, можно и не пахать на свой угол, а так вот жить – и будет тебе дом».

У станичников много вопросов к дяде Мише: почему не остался в Платнировской, почему не стал жить как все, почему не создал снова семью, даже если случилась трагедия.

– Мне кажется, как-то по-другому в жизни должно быть, должен быть кто-то, ради кого живешь, – говорит Людмила Богославец. Светлане Черниковой часто пишут в соцсетях: как она может помогать «бомжу», который «все равно пропьет деньги»? Тех, кто знает, как лучше, кто больше достоин помощи, всегда немало. Но дядя Миша верит в хороших людей, и Светлана с ее помощниками – тоже.

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