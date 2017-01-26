Дальше некуда! 48-летня Бондарчук в бикини ужаснула своей худобой

Поклонники знаменитости сочли, что она опубликовала неудачный снимок. Светлана Бондарчук поделилась очередной фотографией с отдыха, спровоцировав волну не очень доброжелательных комментариев в свой адрес. Подписчики микроблога находят, что она чрезмерно худа.

48-летняя редактор модного журнала и бывшая супруга известного российского режиссера Федора Бондарчука Светлана в эти февральские холодные дни отогревается на далеком острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море.

Фото из Instagram:

Эйва 🌳 A photo posted by SB (@a030aa) on Feb 2, 2017 at 11:55am PST

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Снимками роскошного отдыха на знаменитом острове миллионеров светская львица охотно делится с подписчиками микроблога, рассказывая о своих буднях на жарком побережье.

Правда, не все кадры с участием этой признанной красавицы вызывают восторг у ее фолловеров.

Один из смелых снимков Светланы, на котором она запечатлена выходящей из воды в прекрасном настроении, вызвал отторжение у части поклонников.

Многие сочли, что фото хохочущей Светланы не очень удачное и подчеркивает то, что женщины обычно предпочитают прятать.

Снимок Бондарчук в черном бикини ее подписчики подвергли жесткой критике, заявив, что Светлане не стоит так часто демонстрировать свою худобу, которая многим показалась болезненной. Кто- то предположил, что Бондарчук резко сбросила вес из-за переживаний по поводу развода с супругом.

«Просто не очень удачное фото, кажется чересчур худощавой», «Как похудела. Это слишком»,

«Что-то уж совсем худенькая. Светлана, возьмите себя в руки и прекратите худеть», «Светлана, так и до анорексии недалеко. Зачем? Вы очень красивая, самодостаточная, независимая, со своими мыслями...»,

- делятся своими впечатлениями от фото Светланы Бондарчук одни ее фолловеры, а вот другие в пику им называют звезду непревзойденной красавицей, считая ее совершенством.

«Я восхищаюсь вами! Вашей женственностью и невероятной силой и красотой», «Не понимаю, как Федор смог оставить эту красоту?!», «Эмоции - вот что главное! При чем здесь – толстая и худая?»

Фото из Instagram:

беги от меня пока не поздно 🔫🔫🔫🔫👻 день пятый 😎 A photo posted by SB (@a030aa) on Feb 3, 2017 at 10:52am PST

Многие поклонники Светланы ждут, когда она объявит о новом романе, ведь с момента ее окончательного расставания со знаменитым режиссером прошло достаточно много времени. Однако Бондарчук не торопится посвящать поклонников в подробности личной жизни.

Отметим, что на днях знаменитость заинтриговала общественность фотографией роскошного букета цветов.

«С четверга на пятницу сны сбываются», – такими словами светская львица сопроводила свой снимок.

Некоторые фанаты Светланы решили, что она продемонстрировала подарок от поклонника, но сама Бондарчук не прокомментировала многочисленные домыслы.

Фото из Instagram:

с четверга на пятницу сны сбываются 😴😴 GN 💓🌠 A photo posted by SB (@a030aa) on Jan 26, 2017 at 3:06pm PST

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