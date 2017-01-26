Дальше некуда! 48-летня Бондарчук в бикини ужаснула своей худобой

Поклонники знаменитости сочли, что она опубликовала неудачный снимок. Светлана Бондарчук поделилась очередной фотографией с отдыха, спровоцировав волну не очень доброжелательных комментариев в свой адрес. Подписчики микроблога находят, что она чрезмерно худа.
- Тело - мечта! Дважды бабушка Бондарчук разделась на берегу океана 9 ноября 2016 г.
- Светлана Бондарчук счастлива с копией бывшего мужа 20 сентября 2016 г.
- 47-летняя Светлана Бондарчук показала обнаженное тело 28 августа 2016 г.
- Ах какая женщина! Бондарчук устроила горячие танцы с другом 22 августа 2016 г.
- Поклонники просят Бондарчук больше не худеть 29 июля 2016 г.
- 47-летняя Светлана Бондарчук сразила ножками нереальной красоты 8 июня 2016 г.
- Светлана Бондарчук раскрыла правду о расставании с мужем 19 мая 2016 г.
- И это бабушка? Светлана Бондарчук показала идеальное тело 22 апреля 2016 г.
48-летняя редактор модного журнала и бывшая супруга известного российского режиссера Федора Бондарчука Светлана в эти февральские холодные дни отогревается на далеком острове Сен-Бартелеми, расположенном в Карибском море.
Фото из Instagram:
Снимками роскошного отдыха на знаменитом острове миллионеров светская львица охотно делится с подписчиками микроблога, рассказывая о своих буднях на жарком побережье.
Правда, не все кадры с участием этой признанной красавицы вызывают восторг у ее фолловеров.
Один из смелых снимков Светланы, на котором она запечатлена выходящей из воды в прекрасном настроении, вызвал отторжение у части поклонников.
Многие сочли, что фото хохочущей Светланы не очень удачное и подчеркивает то, что женщины обычно предпочитают прятать.
Снимок Бондарчук в черном бикини ее подписчики подвергли жесткой критике, заявив, что Светлане не стоит так часто демонстрировать свою худобу, которая многим показалась болезненной. Кто- то предположил, что Бондарчук резко сбросила вес из-за переживаний по поводу развода с супругом.
«Просто не очень удачное фото, кажется чересчур худощавой», «Как похудела. Это слишком»,
«Что-то уж совсем худенькая. Светлана, возьмите себя в руки и прекратите худеть», «Светлана, так и до анорексии недалеко. Зачем? Вы очень красивая, самодостаточная, независимая, со своими мыслями...»,
- делятся своими впечатлениями от фото Светланы Бондарчук одни ее фолловеры, а вот другие в пику им называют звезду непревзойденной красавицей, считая ее совершенством.
«Я восхищаюсь вами! Вашей женственностью и невероятной силой и красотой», «Не понимаю, как Федор смог оставить эту красоту?!», «Эмоции - вот что главное! При чем здесь – толстая и худая?»
Фото из Instagram:
Многие поклонники Светланы ждут, когда она объявит о новом романе, ведь с момента ее окончательного расставания со знаменитым режиссером прошло достаточно много времени. Однако Бондарчук не торопится посвящать поклонников в подробности личной жизни.
Отметим, что на днях знаменитость заинтриговала общественность фотографией роскошного букета цветов.
«С четверга на пятницу сны сбываются», – такими словами светская львица сопроводила свой снимок.
Некоторые фанаты Светланы решили, что она продемонстрировала подарок от поклонника, но сама Бондарчук не прокомментировала многочисленные домыслы.
Фото из Instagram:
Еще по этой теме