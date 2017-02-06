Назван уникальный знак Зодиака - он самый надежный! И вот почему...

Они могут быть бессердечными и не выказать ни единой эмоции. Они могут быть упрямыми до невозможности и пугающе темпераментными. Они часто отказывают признавать, что были неправы, и не признают, даже если осознают это.

Они могут быть агрессивны и резки. Им кажется, что нужно строить из себя железную леди, когда на самом деле у них просто золотое сердце.

Они могут стесняться и держать все при себе, а могут разболтать всем обо всем на свете. Они — интеллектуальны и вдумчивы. Они — редкая порода. Они — Водолеи.

И эти люди — одни из лучших партнеров в отношениях. Почему? Вот 8 причин.

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1. Они очень независимые

Им хорошо и самим по себе. Им это даже нравится. Но если Водолей пустил вас в свой мир, значит, в вас есть что-то неимоверно особенное.

2. Они непредвзятые и объективные

Они способны думать за пределами рамок и устоев.

Они видят ситуацию со всех углов обзора. Вкупе с глубокомыслием это делает Водолеев великими специалистами в принятии решений.

3. Они упрямые

Это не лучшее качество, разумеется. Ну как может упрямство способствовать хорошим отношениям? Наоборот, упрямство часто приводит к спорам, разногласиям, ссорам и обидам. И это так. Но имеется здесь и свой плюс — у Водолеев есть свои четкие убеждения, от которых они не отступают и которые будут защищать до конца. А это очень хорошо.

4. Им нужно побыть наедине с собой

Им нужно время, чтобы побыть наедине с собой. Для душевного равновесия.

Если вы дадите возможность Водолею побыть одному — хоть час, хоть неделю, — он это оценит и будет вам очень благодарен. Зато как приятно снова быть вместе после недолгой разлуки.

5. С ними всегда будет интересно

Они любят едва ли не шокировать окружающих, лишь бы жизнь была интересной. Да и сюрпризы еще никому не навредили. Креативность и широкий кругозор Водолеев никогда не дадут заскучать.

6. Они преданные

Они будут преданы вам и только вам, что бы ни случилось. Они всегда будут рядом и поддержат вас. Спина к спине.

7. Они постоянно ищут мудрости

Большинство разговоров Водолеев с другими сводятся к вопросам, что необходимо для пополнения их вечно жаждущего знаний ума.

Всю жизнь они ищут мудрости и знаний — даже в отношениях. Встречаясь с Водолеем, знайте: вам придется мыслить гораздо шире, чем вы привыкли.

8. Они постоянно думают о будущем

Они постоянно думают о своем будущем, о том, с кем они там будут и какие приключения им предстоят. Их прошлые отношения могли быть неудачными, но Водолеи извлекут из них всю мудрость и привнесут ее в новые отношения, чтобы сделать их лучше.

Они воспринимают все намного серьезнее, чем вам кажется, и постоянно думают о том, какой будет их совместная с вами жизнь.

У Водолеев есть и слабые стороны, которые часто перекрывают для окружающих их сильные характеристики. Но стоит помнить, что никто не будет любить вас сильнее, преданнее и более страстно, чем Водолей. Ни с одним знаком Зодиака вам не будет так весело и интересно.

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