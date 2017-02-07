Ретроградный Юпитер в 2017 году: предостережения астрологов

У каждой планеты в нашей Солнечной системе есть периоды так называемой ретроградности. Пришло время и для Юпитера поменять направление своего движения, а значит, и наше с вами настроение.

Планеты являются покровителями дней недели, однако они влияют на нашу жизнь не в строго определенное время, а постоянно. В период обычного движения их энергетика одна, а в период ретроградности - другая.

В начале февраля 2017 года Юпитер станет ретроградным, что принесет нам не только нечто благоприятное, но и определенные проблемы.

Что такое ретроградность

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Любая планета Солнечной системы имеет свойство ретроградности. Тут работает обычный принцип наблюдателя, который движется с разной скоростью по отношению к объекту наблюдений. Землz и Юпитер двигаются с разной скоростью по орбите, поэтому для нас иногда кажется, что планета движется то вперед, то назад. Можно было бы подумать, что это не такой уж и важный нюанс, однако астрологи давным-давно выяснили, что ретроградность той или иной планеты может сулить нам проблемы в разных сферах жизни.

Ретроградное, то есть обратное? движение Юпитера в 2017 году началось 5 февраля, а закончится лишь 9 июня.

За эти почти 5 месяцев необходимо будет выполнить массу важных заданий, ибо Юпитер при движении назад весьма требователен.

Повышайте свою энергетику, чтобы ретроградный Юпитер не сломил вас морально. В этом вам могут помочь аффирмации на каждый день, медитации и просто позитивное мышление.

Предостережения астрологов

Начиная с 5 февраля, стоит обратить внимание на свою духовную жизнь, ибо именно ею и управляет Юпитер. Эта планета-гигант напомнит нам о том, кто мы есть на самом деле. В этот период, особенно в самом начале, возможно появление странных мыслей о том, куда вы идете в этой жизни, что вами движет, правильно ли вы все делаете. Это нормальные вопросы, которые требуют ответов, поэтому не впадайте в депрессию, не лейте слез и не замыкайтесь в себе. Помогайте друг другу обретать самих себя.

Возможно, в период ретроградного движения Юпитера в 2017 году вы сможете понять смысл жизни или очень сильно приблизиться к его пониманию.

Одиночкам может прийтись очень трудно в этот период времени, ибо двигающийся в обратном направлении Юпитер может заставить вас закрыться внутри себя. Коммуникативные способности будут сильно ослаблены, поэтому не стоит поддаваться животным инстинктам, когда дело будет касаться любви. Плохо на карьере и бизнесе будут отражаться ваши любовные интриги.

Новые знакомства старайтесь воспринимать с осторожностью, потому что многие люди будут корыстными по отношению к вам.

Это же касается и вас самих — не стоит жадничать и быть большими эгоистами. Покажите окружающим, что вы умеете делиться успехом.

Остерегайтесь быстрого принятия решений на основе интуитивной оценки ситуации.

С интуицией у вас могут быть серьезные проблемы, потому что двигающийся в обратном направлении Юпитер вплоть до самого начала июня будет путать вам карты.

Доверять шестому чувству можно будет только в мае и во второй половине марта. Именно эти короткие промежутки времени помогут вам восстановить равновесие во всех сферах жизни.

2017 год Огненного Петуха — это время возможностей, поэтому попытайтесь не поддаваться депрессии в этот период. Ретроградный Юпитер не должен заставлять вас двигаться в обратном направлении. Доверяйте себе и своим близким, так как в такие периоды очень важно иметь человека, на которого можно положиться.

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