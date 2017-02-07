Ретроградный Юпитер в 2017 году: предостережения астрологов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

У каждой планеты в нашей Солнечной системе есть периоды так называемой ретроградности. Пришло время и для Юпитера поменять направление своего движения, а значит, и наше с вами настроение.

Еще по этой теме

Планеты являются покровителями дней недели, однако они влияют на нашу жизнь не в строго определенное время, а постоянно. В период обычного движения их энергетика одна, а в период ретроградности - другая.

В начале февраля 2017 года Юпитер станет ретроградным, что принесет нам не только нечто благоприятное, но и определенные проблемы.

Что такое ретроградность

Реклама

Любая планета Солнечной системы имеет свойство ретроградности. Тут работает обычный принцип наблюдателя, который движется с разной скоростью по отношению к объекту наблюдений. Землz и Юпитер двигаются с разной скоростью по орбите, поэтому для нас иногда кажется, что планета движется то вперед, то назад. Можно было бы подумать, что это не такой уж и важный нюанс, однако астрологи давным-давно выяснили, что ретроградность той или иной планеты может сулить нам проблемы в разных сферах жизни.

Ретроградное, то есть обратное? движение Юпитера в 2017 году началось 5 февраля, а закончится лишь 9 июня.

За эти почти 5 месяцев необходимо будет выполнить массу важных заданий, ибо Юпитер при движении назад весьма требователен.

Повышайте свою энергетику, чтобы ретроградный Юпитер не сломил вас морально. В этом вам могут помочь аффирмации на каждый день, медитации и просто позитивное мышление.

Предостережения астрологов

Начиная с 5 февраля, стоит обратить внимание на свою духовную жизнь, ибо именно ею и управляет Юпитер. Эта планета-гигант напомнит нам о том, кто мы есть на самом деле. В этот период, особенно в самом начале, возможно появление странных мыслей о том, куда вы идете в этой жизни, что вами движет, правильно ли вы все делаете. Это нормальные вопросы, которые требуют ответов, поэтому не впадайте в депрессию, не лейте слез и не замыкайтесь в себе. Помогайте друг другу обретать самих себя.

Возможно, в период ретроградного движения Юпитера в 2017 году вы сможете понять смысл жизни или очень сильно приблизиться к его пониманию.

Одиночкам может прийтись очень трудно в этот период времени, ибо двигающийся в обратном направлении Юпитер может заставить вас закрыться внутри себя. Коммуникативные способности будут сильно ослаблены, поэтому не стоит поддаваться животным инстинктам, когда дело будет касаться любви. Плохо на карьере и бизнесе будут отражаться ваши любовные интриги.

Новые знакомства старайтесь воспринимать с осторожностью, потому что многие люди будут корыстными по отношению к вам.

Это же касается и вас самих — не стоит жадничать и быть большими эгоистами. Покажите окружающим, что вы умеете делиться успехом.

Остерегайтесь быстрого принятия решений на основе интуитивной оценки ситуации.

С интуицией у вас могут быть серьезные проблемы, потому что двигающийся в обратном направлении Юпитер вплоть до самого начала июня будет путать вам карты.

Доверять шестому чувству можно будет только в мае и во второй половине марта. Именно эти короткие промежутки времени помогут вам восстановить равновесие во всех сферах жизни.

2017 год Огненного Петуха — это время возможностей, поэтому попытайтесь не поддаваться депрессии в этот период. Ретроградный Юпитер не должен заставлять вас двигаться в обратном направлении. Доверяйте себе и своим близким, так как в такие периоды очень важно иметь человека, на которого можно положиться.

Еще по этой теме
Астрологи назвали «самые-самые» знаки Зодиака

Астрологи назвали «самые-самые» знаки Зодиака

Гороскоп Владимира Путина: тайна королевской звезды

Гороскоп Владимира Путина: тайна королевской звезды

Как Венера влияет на судьбы женщин

Как Венера влияет на судьбы женщин


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 200000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR

reklama.vesti.lv

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях Новости

Выловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в соцсетях

Петербуржец обошел весь мир пешком Hi-Tech

Петербуржец обошел весь мир пешком

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума Showbiz

Интимное фото 47-летней Лопес наделало в Сети много шума

Латвийскую организацию обвинили в растрате средств госбюджета РФ Новости

Латвийскую организацию обвинили в растрате средств госбюджета РФ

Страны Балтии в советские годы: вещи,о которых уже не помнят Новости

Страны Балтии в советские годы: вещи,о которых уже не помнят

Жизнь

Советы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTS/-TE
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
http://alkoutlet.lv

Темы

 