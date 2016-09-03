Самые похожие близняшки в мире собираются замуж за одного мужчину

 

Фото: instagram.com/annalucydecinque

Многие двойняшки делают все, чтобы максимально отличаться друг от друга. Однако 31-летние Анна и Люси ДеСинк тратят тысячи долларов на одинаковые пластические операции и хотят быть неотличимыми друг от друга. Девушки ведут одну жизнь на двоих и даже собираются выйти замуж за одного и того же человека.

В родной Австралии Анна и Люси ДеСинк — настоящие звезды.

Девушки часто принимают участие в телевизионных шоу и рассказывают о том, как им живется с одинаковой внешностью.

Кроме того, они ведут свой видеоблог, в котором делятся подробностями личной жизни и переживаниями.

Недавно Анна и Люси, потратившие почти 200 тысяч долларов на пластику и услуги косметологов, заявили, что выйдут замуж за своего общего возлюбленного Бена…

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Мужчина пока никак не высказался по поводу своих запутанных романтических отношений с сестрами,

однако девушки утверждают, что он любит их одинаково.

Фото из Instagram:

Более того, близнецы ДеСинк мечтают одновременно родить детей. «Нам просто необходимо забеременеть в одно и то же время. Для этого, возможно, даже придется сделать ЭКО.

Мы понимаем, что наши дети будут не просто кузенами, а единокровными братьями или сестрами. Мы готовы к критике»,

— рассказывали девушки журналистам The Sun минувшим летом.

Фото из Instagram:

А на днях Анна и Люси стали гостьями австралийского утреннего шоу Sunrise, в ходе которого поделились со зрителями тем, как справляются с внезапно нагрянувшей славой. Как оказалось, у сестер много не только поклонников, но и недоброжелателей:

«Люди часто оставляют нам злобные послания и угрожают. Из-за негатива в соцсетях мы могли неделями не выходить из дома».

Тем не менее удалять свои аккаунты в Twitter, Instagram и Facebook девушки не собираются.

Видео:

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