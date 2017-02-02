Известный танцор откровенно рассказал о романе с Собчак

Хореограф, танцор международного класса Евгений Папунаишвили уверяет, что отношения с известной российской телеведущей и журналистом – один из самых счастливых моментов в его жизни. Хотя сегодня он счастлив с другой.
- Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет 18 января 2017 г.
- Фото малыша Собчак покорило Сеть 12 января 2017 г.
- Сын сорвал планы Ксении Собчак 10 января 2017 г.
- Свежее фото Ксении Собчак напугало поклонников 5 января 2017 г.
- Откровенное новогоднее фото Собчак произвело фурор: вот это перси! 2 января 2017 г.
- Ксения Собчак поразила признанием о сыне 19 декабря 2016 г.
- Собчак после родов сделала официальное заявление 25 ноября 2016 г.
- Ксения Собчак растрогала фанатов семейными снимками 14 ноября 2016 г.
- Максим Виторган трогательно обратился к любимой женщине 23 августа 2016 г.
О том, что у Евгения Папунаишвили завязался роман с Ксенией Собчак, светские сплетники стали судачить еще в 2010 году - после выхода на телеэкраны проекта «Танцы со звездами», в котором оба участвовали.
Говорили, что пара даже недолго жила вместе. А после разрыва отношений Ксения заявляла прессе, что, мол, зареклась от брака:
«Теперь мне даже замуж не хочется. Женя избавил меня от этого комплекса».
Прошло время.
Сегодня Ксения замужем за актером Максимом Виторганом, растит сына Платона.
А Евгений женат на Салиме Бижабер из Италии. Танцор называет ее «потрясающим человечком и малышкой».
Фото из Instagram:
Но о былых отношениях с Собчак Папунаишвили вспоминает сегодня, кажется, с легкой грустью.
«Говорить, что этого не было… Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых.
У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее – прекрасная семья. Это здорово!», – заявил он в интервью программе «Наедине со всеми» на Первом канале.
Ксения и Евгений в проекте «Танцы со звездами»:
Интересно, что до сих пор ни Собчак, ни Папунаишвили никак не комментировали их прежние отношения.
Они лишь напускали романтического тумана, вынуждая тем самым поклонников и прессу домысливать и фантазировать.
Ксения вообще не любит говорить на личные темы и всегда ловко уворачивается от неудобных вопросов.
Смотрите полный выпуск программы "Наедине со всеми":Еще по этой теме