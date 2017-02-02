Известный танцор откровенно рассказал о романе с Собчак

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: TASS/Scanpix

Хореограф, танцор международного класса Евгений Папунаишвили уверяет, что отношения с известной российской телеведущей и журналистом – один из самых счастливых моментов в его жизни. Хотя сегодня он счастлив с другой.

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О том, что у Евгения Папунаишвили завязался роман с Ксенией Собчак, светские сплетники стали судачить еще в 2010 году - после выхода на телеэкраны проекта «Танцы со звездами», в котором оба участвовали.

Говорили, что пара даже недолго жила вместе. А после разрыва отношений Ксения заявляла прессе, что, мол, зареклась от брака:

«Теперь мне даже замуж не хочется. Женя избавил меня от этого комплекса».

Прошло время.

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Сегодня Ксения замужем за актером Максимом Виторганом, растит сына Платона.

А Евгений женат на Салиме Бижабер из Италии. Танцор называет ее «потрясающим человечком и малышкой».

Фото из Instagram:

Amore mio❤Ti amo😘

A photo posted by Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) on

Но о былых отношениях с Собчак Папунаишвили вспоминает сегодня, кажется, с легкой грустью.

«Говорить, что этого не было… Много было счастливых периодов в жизни, и это был один из самых счастливых.

У меня сейчас прекрасная жизнь, прекрасные отношения. У нее – прекрасная семья. Это здорово!», – заявил он в интервью программе «Наедине со всеми» на Первом канале.

Ксения и Евгений в проекте «Танцы со звездами»:

Интересно, что до сих пор ни Собчак, ни Папунаишвили никак не комментировали их прежние отношения.

Они лишь напускали романтического тумана, вынуждая тем самым поклонников и прессу домысливать и фантазировать.

Ксения вообще не любит говорить на личные темы и всегда ловко уворачивается от неудобных вопросов.

Смотрите полный выпуск программы "Наедине со всеми":

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Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

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