Загадочная смерть: российский магистр-эрудит найден мертвым накануне 47-летия

С февраля 1999 года Жданов принял участие в 74 программах "Своя игра"
 

С февраля 1999 года Жданов принял участие в 74 программах "Своя игра". Фото: скриншот видео

В Тольятти 5 февраля ушел из жизни один из самых ярких участников российского телевизионного шоу «Своя игра», журналист и эрудит Андрей Жданов. 7 февраля тело мужчины в его квартире в обнаружили родственники.

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Жданов скончался незадолго до своего дня рождения - 12 февраля ему должно было исполниться 47 лет. Характер повреждений на теле погибшего позволяет предполагать в том числе и криминальные обстоятельства смерти журналиста, передает новостной тольяттинский портал «День города». Точная причина смерти эрудита устанавливается. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

По предварительной информации, некоторые повреждения на теле могли появиться в результате суицида или убийства.

Поклонники интеллектуальной игры не могут поверить в то, что одного из сильнейших эрудитов больше нет в живых. Коллеги, знакомые и зрители программы «Своя игра» скорбят, узнаав о смерти Андрея Жданова.

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«Каких-то два года назад мы играли друг против друга в «Брейн-ринг», «Ворошиловский стрелок», а потом горячо обсуждали финальные сражения, сидя за одним столом с Андреем и его супругой Анной. И вот -

нет ни Анны, а теперь не стало и Андрея. Светлая память! Скорблю...», «Великого ума и обаяния был человечище!

RIP. Царствие Небесное тебе, человек!», «Да, жалко таланта, царствие ему небесное», - написали неравнодушные.

Известно, что Андрей Жданов очень тяжело переживал смерть жены. Ее он потерял полтора года назад – 28 августа 2015 года. Анна Жданова покончила с собой - она спрыгнула с крыши многоэтажки в центре Тольятти. В кармане женщины была найдена предсмертная записка, в которой она писала, что не хочет жить, просит близких простить ее и никого не винить в произошедшем.

По словам близких, Андрей обожал жену и не мог смириться с таким горем. После того случая он погрузился в затяжную депрессию.

По словам коллег Жданова, на протяжении долгих лет он трудился в родном городе Тольятти главным редактором газеты «Призыв». Примерно неделю назад Андрей взял отпуск и с тех пор сослуживцы о нем ничего не слышали.

Отметим, выпускник Литературного института имени Горького Андрей Жданов широко известен участием в телевикторине «Своя игра». С февраля 1999 года, когда он впервые появился на телевидении, эрудит принял участие в 74 программах. Ему удалось победить в 49 выпусках шоу.

В 2011 году десять раз подряд его признавали лучшим игроком, после чего эрудит выиграл главный приз – автомобиль.

Последний раз он принял участие в интеллектуальной телепередаче в сентябре 2016 года.

Последняя "Своя игра" с участием Андрея Жданова

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