Крестница принца Чарльза найдена мертвой

В Лондоне 8 февраля скончалась британская актриса Тара Палмер-Томкинсон. Она была найдена мертвой в своей квартире в Кенсингтоне.
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Британская актриса, звезда фильма «Идеальный муж» и крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон, скоропостижно скончалась на 46-м году жизни в одном из престижнейших районов Лондона. Принц Уэльский и его вторая супруга выразили свои соболезнования близким актрисы.
В своем заявлении члены королевской семьи отметили, что глубоко опечалены уходом из жизни их близкой подруги,
передает телекомпания BBC. Причины смерти Тары Палмер-Томкинсон устанавливаются.
Палмер-Томкинсон прославилась благодаря роли Оливии Басилдон в фильме «Идеальный муж», она была колумнисткой издания Sunday Times и участницей реалити-шоу.
Ранее сообщалось, что актриса боролась с кокаиновой зависимостью. Из-за нее Тара едва не пропустила свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон:
белый порошок в буквальном смысле разрушил женщине нос. Спас положение ловкий специалист, который выправил наклон вправо при помощи филлеров.
Тара Палмер-Томкинсон на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон (29 апреля 2011 г.). Фото: REUTERS/ScanPix
Но это была лишь временная мера для торжественного выхода — далее все равно последовала хирургическая операция.
Окончательно порвать с привычкой «пудрить нос» Таре удалось лишь через несколько лет — после курса в реабилитационном центре в Аризоне.
В 2016 году актриса проходила лечение после обнаружения у нее доброкачественной опухоли головного мозга.
Скончалась британская актриса Тара Палмер-Томкинсон
Напомним, недавно мировые СМИ шокировала новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
Некролог был опубликован на официальном сайте монаршей семьи, но вскоре его удалили.
Однако некоторые пользователи Интернета успели сделать скриншот сообщения.
Из Twitter:
Говорят #QueenElizabeth умерла pic.twitter.com/snWfaybcMU— Миша Хилари (@khalilullinews) 9 января 2017 г.
Также ранее появилась информация о болезни Елизаветы II и ее плохом самочувствии. Говорили, что она сильно простудилась.
В конце 2016 года королева пропустила церковные службы по случаю Рождества и Нового года.
Однако утром 8 января она посетила церковную службу в храме Святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем графства Норфолк.Еще по этой теме