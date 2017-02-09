Крестница принца Чарльза найдена мертвой

В Лондоне 8 февраля скончалась британская актриса Тара Палмер-Томкинсон. Она была найдена мертвой в своей квартире в Кенсингтоне.

Британская актриса, звезда фильма «Идеальный муж» и крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон, скоропостижно скончалась на 46-м году жизни в одном из престижнейших районов Лондона. Принц Уэльский и его вторая супруга выразили свои соболезнования близким актрисы.

В своем заявлении члены королевской семьи отметили, что глубоко опечалены уходом из жизни их близкой подруги,

передает телекомпания BBC. Причины смерти Тары Палмер-Томкинсон устанавливаются.

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Палмер-Томкинсон прославилась благодаря роли Оливии Басилдон в фильме «Идеальный муж», она была колумнисткой издания Sunday Times и участницей реалити-шоу.

Ранее сообщалось, что актриса боролась с кокаиновой зависимостью. Из-за нее Тара едва не пропустила свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон:

белый порошок в буквальном смысле разрушил женщине нос. Спас положение ловкий специалист, который выправил наклон вправо при помощи филлеров.

Тара Палмер-Томкинсон на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон (29 апреля 2011 г.). Фото: REUTERS/ScanPix

Но это была лишь временная мера для торжественного выхода — далее все равно последовала хирургическая операция.

Окончательно порвать с привычкой «пудрить нос» Таре удалось лишь через несколько лет — после курса в реабилитационном центре в Аризоне.

В 2016 году актриса проходила лечение после обнаружения у нее доброкачественной опухоли головного мозга.

Скончалась британская актриса Тара Палмер-Томкинсон

Напомним, недавно мировые СМИ шокировала новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Некролог был опубликован на официальном сайте монаршей семьи, но вскоре его удалили.

Однако некоторые пользователи Интернета успели сделать скриншот сообщения.

Из Twitter:

Также ранее появилась информация о болезни Елизаветы II и ее плохом самочувствии. Говорили, что она сильно простудилась.

В конце 2016 года королева пропустила церковные службы по случаю Рождества и Нового года.

Однако утром 8 января она посетила церковную службу в храме Святой Марии Магдалины в деревне Сандрингем графства Норфолк.

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