Мама усадила сына в тележку в магазине… Наутро он чуть не умер!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by Caitlinator

Теперь она считает, что и вы должны это знать!

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Для австралийки Вивьен Уордроп это был всего лишь обычный поход в магазин с 10-месячным сыном… Однако сутки спустя малышу Логану стало так плохо, что он очутился в реанимации. Больше недели мальчик сражался с несколькими болезнями, в том числе с менингитом.

Изучив возможные источники контакта с бактериальной инфекцией, врачи пришли к выводу, что во всем виновата тележка из супермаркета.

После этого жуткого происшествия Вивьен призывает всех родителей обязательно дезинфицировать тележку, прежде чем посадить в нее ребенка.

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Через сутки после посещения магазина Логана стало тошнить. Кроме того, у него поднялась температура и начался понос. «Его просто несло, — говорит Вивьен. — Я пыталась дать ему бутылочку, но его стошнило».

Логану становилось все хуже, и мать решила показать его педиатру. Но врач отправил ее обратно домой, сказав, что это всего лишь вирус.

Однако на следующий день Логану не стало легче — наоборот, теперь к его мучениям добавилось еще и обезвоживание.

Вивьен решила больше не рисковать и отвезла Логана прямиком в больницу — чем и спасла ему жизнь.

Бедный мальчик провел в больнице 10 дней, из них 8 — в реанимации.

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В больнице у Логана диагностировали несколько болезней, в том числе аденовирус, ротавирус, сальмонеллу и менингит. Десятимесячному крохе пришлось сражаться за жизнь в столь юном возрасте!

По данным органов здравоохранения, новорожденные и младенцы находятся в группе риска по менингиту.

Вот симптомы, на которые следует обратить внимание:

- жар;

- головная боль;

- ригидность затылка;

- раздражительность;

- отсутствие аппетита;

- пассивность.

Обычно бактериальный менингит передается от человека человеку, но некоторые штаммы можно подцепить с поверхности.

После страшной истории с сыном Вивьен призывает всех родителей быть бдительными.

Перед тем, как посадить ребенка в тележку в супермаркете, протрите ручки антибактериальными салфетками или вообще не сажайте туда малыша.

Альтернативный вариант — постелить покрывало, прежде чем сажать младенца.

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Пожалуйста, поделитесь этой историей с родителями маленьких детей!

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