Почему ИГИЛ предлагает $1 млн за голову этой девушки

 

Фото: facebook.com/JoannaPalaniOfficial

Джоанна Палани — 23-летняя студентка-политолог из Дании. А еще ИГИЛ оценил ее жизнь в 1 миллион долларов. Почему? Потому что, верите или нет, но она убила более 100 боевиков ИГИЛ во время боев в Ираке и Сирии.

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У Джоанны ирано-курдское происхождение, она родилась в лагере беженцев в Рамади, Ирак, после войны в Персидском заливе. Впервые девушка взяла оружие еще в возрасте 9 лет, а в 2014 году бросила колледж и уехала из Копенгагена в Сирию.

Как написала сама Джоанна на своей страничке в Facebook,

она была вдохновлена и нацелена «бороться за права женщин, демократию — за европейские ценности, которые выучила как датчанка».

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Facebook:

Девушка присоединилась к восставшим против сирийского правительства, сначала сражаясь против режима Асада, а затем и против ИГИЛ.

Джоанна воевала вместе с курдами в Кобани, сирийском городе на границе с Турцией, а также помогала освобождать езидских девушек, попавших в секс-рабство.

«Как снайпер я могла быть на линии фронта по 9 дней. Для этого нужно быть очень терпеливой. А еще необходимо сосредоточиться. Нельзя ни на мгновение терять концентрацию».

Facebook:

Когда о ней узнало датское правительство, по ее возвращении в сентябре 2015 года Джоанне запретили дальнейшие поездки в горячие точки. Более того,

девушку даже посадили в тюрьму после того, как она нарушила запрет и съездила в Катар. Она просидела за решеткой 3 недели,

после чего у нее конфисковали паспорт.

Теперь Джоанна живет как террорист в собственной стране, скрываясь, боясь репрессий. К тому же ИГИЛ назначил цену в 1 миллион долларов за ее голову, и в условиях таких ограничений в Дании она в еще большей опасности.

«Но я не могла поступить иначе. Я не думала, что могу потерять все в борьбе за свободу и безопасность».

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Она убила более 100 боевиков ИГИЛ во время боев в Ираке и Сирии

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