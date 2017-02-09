Лолита поразила лицом после пластики

Популярная российская певица Лолита Милявская решилась на пластическую операцию. Обновленную внешность артистка продемонстрировала в соцсетях.

«Спасибо за волосы... К лицу, которое подправил мой друг и замечательный хирург Андрей Искорнев, нужны были новые точно!» – написала Лолита в микроблоге. На снимке, который звезда продемонстрировала подписчикам, она действительно выглядит отдохнувшей и помолодевшей.

Фанаты по достоинству оценили перемены во внешности своей любимицы.

«Мне и без пластики вы очень нравились, но сейчас еще больше, супер, молодчинка. Так держать, а кому не нравится, пошлю его... как точно замечено в песне. Удачи»,

«Блин... Какая же все-таки замечательная. Искренняя. Звездная и в то же время близкая...», «Вы независимо от постоянно меняющихся образов просто сражаете наповал своей внутренней красотой! Дай вам Бог побольше здоровья, чтоб подольше радовать всех нас своим талантом!» – написали пользователи.

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Фото из Instagram:

Спасибо за волосы девочкам из @hairsilk!!! К лицу, которое подправил мой друг и замечательный хирург Андрей Искорнев @andrey_iskornev нужны были новые точно!☝😜) A photo posted by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Feb 9, 2017 at 1:45pm PST

Напомним, недавно артистка призналась, что не стесняется своей бурной молодости.

«Я накуролесила по полной программе, но отношусь к этому с иронией, я люблю свой опыт и перестала негативно говорить о тех, кто его дал.

Наоборот, благодарна», – рассказала Милявская.

Певица призвала поклонников прощать себя за ошибки. «У всех были моменты в жизни: напился, сорвался, тошнило, наблудил – себя надо прощать. Иногда полезно и напиться разок, человек не может все время ходить по струнке», – посоветовала артистка. Кроме того, уверена она, жизненно важно любить самого себя.

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