Лолита поразила лицом после пластики

Популярная российская певица Лолита Милявская решилась на пластическую операцию. Обновленную внешность артистка продемонстрировала в соцсетях.
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«Спасибо за волосы... К лицу, которое подправил мой друг и замечательный хирург Андрей Искорнев, нужны были новые точно!» – написала Лолита в микроблоге. На снимке, который звезда продемонстрировала подписчикам, она действительно выглядит отдохнувшей и помолодевшей.
Фанаты по достоинству оценили перемены во внешности своей любимицы.
«Мне и без пластики вы очень нравились, но сейчас еще больше, супер, молодчинка. Так держать, а кому не нравится, пошлю его... как точно замечено в песне. Удачи»,
«Блин... Какая же все-таки замечательная. Искренняя. Звездная и в то же время близкая...», «Вы независимо от постоянно меняющихся образов просто сражаете наповал своей внутренней красотой! Дай вам Бог побольше здоровья, чтоб подольше радовать всех нас своим талантом!» – написали пользователи.
Фото из Instagram:
Напомним, недавно артистка призналась, что не стесняется своей бурной молодости.
«Я накуролесила по полной программе, но отношусь к этому с иронией, я люблю свой опыт и перестала негативно говорить о тех, кто его дал.
Наоборот, благодарна», – рассказала Милявская.
Певица призвала поклонников прощать себя за ошибки. «У всех были моменты в жизни: напился, сорвался, тошнило, наблудил – себя надо прощать. Иногда полезно и напиться разок, человек не может все время ходить по струнке», – посоветовала артистка. Кроме того, уверена она, жизненно важно любить самого себя.Еще по этой теме