Лолита поразила лицом после пластики

Певица Лолита
 

Певица Лолита. Фото: Sputnik/Scanpix

Популярная российская певица Лолита Милявская решилась на пластическую операцию. Обновленную внешность артистка продемонстрировала в соцсетях.

Еще по этой теме

«Спасибо за волосы... К лицу, которое подправил мой друг и замечательный хирург Андрей Искорнев, нужны были новые точно!» – написала Лолита в микроблоге. На снимке, который звезда продемонстрировала подписчикам, она действительно выглядит отдохнувшей и помолодевшей.

Фанаты по достоинству оценили перемены во внешности своей любимицы.

«Мне и без пластики вы очень нравились, но сейчас еще больше, супер, молодчинка. Так держать, а кому не нравится, пошлю его... как точно замечено в песне. Удачи»,

«Блин... Какая же все-таки замечательная. Искренняя. Звездная и в то же время близкая...», «Вы независимо от постоянно меняющихся образов просто сражаете наповал своей внутренней красотой! Дай вам Бог побольше здоровья, чтоб подольше радовать всех нас своим талантом!» – написали пользователи.

Реклама

Фото из Instagram:

Напомним, недавно артистка призналась, что не стесняется своей бурной молодости.

«Я накуролесила по полной программе, но отношусь к этому с иронией, я люблю свой опыт и перестала негативно говорить о тех, кто его дал.

Наоборот, благодарна», – рассказала Милявская.

Певица призвала поклонников прощать себя за ошибки. «У всех были моменты в жизни: напился, сорвался, тошнило, наблудил – себя надо прощать. Иногда полезно и напиться разок, человек не может все время ходить по струнке», – посоветовала артистка. Кроме того, уверена она, жизненно важно любить самого себя.

Еще по этой теме
Похудевшая Лолита снялась в откровенной фотосессии

Похудевшая Лолита снялась в откровенной фотосессии

Лолита Милявская откровенно рассказала о своих пластических операциях

Лолита Милявская откровенно рассказала о своих пластических операциях

Фото 52-летней Лолиты без макияжа произвело фурор

Фото 52-летней Лолиты без макияжа произвело фурор


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84000 EUR

reklama.vesti.lv

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре Hi-Tech

Конюхов совершил рекордный перелет на воздушном шаре

Журналист воспроизвел фото самого опасного человека в мире! Hi-Tech

Журналист воспроизвел фото самого опасного человека в мире!

Елена Ваенга показала себя в прозрачном платье Showbiz

Елена Ваенга показала себя в прозрачном платье

Няня избила Татьяну Тарасову Новости

Няня избила Татьяну Тарасову

Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса Новости

Видео: пользователей поразила реакция Путина на падение подноса

Превращение

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры,Центр
Сдают Квартиры,Центр 430 EUR
Продают Квартиры, Саулкрасти
Продают Квартиры, Саулкрасти 155 000 EUR
Продают Земля, Бабите
Продают Земля, Бабите 22 800 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 180 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
MĀRKETINGA UNIVERSĀLIS/-E ( ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 