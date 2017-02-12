2 самые крепкие зодиакальные пары, которые невозможно разлучить

Нередко можно встретить статьи, где рассказывают о совместимости людей по знакам Зодиака. Это немаловажный факт, потому что в ходе развития отношений действительно обнаруживаются расхождения в характерах, которых можно было избежать, прислушавшись к астрологам. Сегодня мы отыскали для вас те две зодиакальных пары, которые просто невозможно разлучить, потому что они не мыслят жизни друг без друга.
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Дева и Водолей
В этой паре знаки просто не узнать, потому что они трансформируются друг под друга.
Дева превращается в рычаг воздействия на Водолея, которому вообще присуще быть главенствующим знаком. Водолей же восхищается остроумием Девы.
Поскольку Водолеи мечтательны, а Девы практичны, то эти два знака отлично дополняют друг друга. Поразительно то, что после любой ссоры и даже перерыва в отношениях эти двое все равно смогут вернуться друг к другу и будут все так же счастливы!
Лев и Весы
Удивительно то, что в этой паре Лев не чувствует себя всемогущим завоевателем. Он, скорее, принимает сторону защитника для Весов.
Порой Львы даже забывают о своих потребностях, лишь бы угодить Весам! Это действительно невообразимо.
В этой паре нередко именно Весы становятся причиной ссор, потому что представители этого знака крайне недоверчивы. Но это не станет причиной конца, ведь Лев сделает все, чтобы быть вместе с Весами!
Вот такая неожиданная совместимость царит между представителями этих зодиакальных знаков. Не мешайте им строить отношения, ведь они все равно добьются своего!
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