Толкалина меняет внешность после разрыва с Кончаловским

Российская актриса Любовь Толкалина решилась на перемены во внешности после расставания с гражданским мужем - режиссером Егором Кончаловским. Звезда объявила, что перенесла уколы красоты.
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«Честно говоря, если бы в феврале не было моего дня рождения, я бы искренне вместе со всеми считала, что этот месяц – лишний в календаре...
Через несколько дней мне будет 39! Все! Не бутон! Ура, я старая! И я объявляю начало моего знакомства с инъекционной и лазерной косметологией!
– написала Толкалина в микроблоге. – Объявляю, что начинается обратный отсчет времени. Вперед в молодость! Буду регулярно рассказывать о своих экспериментах! Вот сегодня надо мной произвели биорепарацию».
По словам актрисы, препарат на основе гиалуроновой кислоты убирает морщины и омолаживает кожу.
«Боже мой, совсем еще девочка! Какие уколы, Люба?», «Какая вы умница, Люба, что открыто говорите о косметических инъекциях, ваши коллеги не признаются», «Здорово, я тоже стараюсь поддерживать себя в форме», – поддержали актрису поклонники. Другие же предупредили свою любимицу о том, что увлечение радикальными процедурами не полезно для кожи. «Мне 4 февраля 41, не хочу уколы, уверена, что только хуже будет, если начать, то все время надо колоть, хочу аппаратную для поддержания и пластику лет через 10»,
«Не станьте только как Маша Распутина», «Любочка! 39 лет! Зачем? Я не понимаю! Мои приятельницы в 40 от мезотерапий выглядят на 57!»
– высказались фанаты.
Фото из Instagram:
Честно говоря, если бы в феврале не было моего дня рожденья, я бы искренне вместе со всеми считала, что этот месяц лишний в календаре..... через несколько дней мне будет 39!!!!! Все!!!!! Не бутон! Ура, я старая!!!И я обьявляю начало моего знакомства с иньекционной и лазерной косметологией!!! Обьявляю , что начинается обратный отсчет времени)))))) вперед в молодость!!! Буду регуляроно рассказывать о своих экспериментах! Вот сегодня надо мной произвели биорепарацию.......Биорепарация («восстановление») Hyalrepair: уникальный препарат - одновременно убирает морщины, омолаживает кожу и восстанавливает коллагеновые и эластиновые волокна - каркас дермы, т.е. упругость и эластичность. #Hyalrepair - на основе гиалуроновой кислоты, запускает собственные восстановительные процессы в тканях В @refforma.ru у @dr.mikhailova инновационная #авторская методика #биорепарацияHyalrepair одновременно #возвращаетмолодостькожи, #убираетморщины и #естественновосстановливаетструктурыкожи @dr.mikhailova - Наталья Михайлова #разработчикавторметодики #составпрепаратаHyalrepair главный врач @reffroma.ru
Напомним, 2 января Любовь сообщила в соцсети о расставании с режиссером.
«И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить»,
– написала актриса, подведя итоги 2016 года.
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Впрочем, и после разрыва звезды сохранили теплые дружеские отношения. Не так давно Толкалина трогательно поздравила Кончаловского с днем рождения.
Фото из Instagram:
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Еще вчера сегодня было завтра....Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце , и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше , чем тебя! Друзей, а так же всех неравнодушных ,прошу слать поздравления сюда... : @egor_konchalovskii #егоркончаловский ( стихи хи хи)))