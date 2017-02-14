Цветочный гороскоп: какое растение принесет вам удачу

Когда речь заходит о талисманах, многие сразу представляют себе камни или хитрые приспособления. Однако не все знают, что одним из лучших талисманов может быть простой цветок или растение.

В астрологии задумались о растении-покровителе для разных знаков Зодиака сравнительно недавно. Дело в том, что у каждого растения или цветка своя энергетика, свое настроение и сила.

Можно подобрать «живой» талисман таким образом, чтобы он приносил удачу во всех сферах жизни или, напротив, помогал добиваться успеха в чем-то одном,

а может быть, помогал защититься от проблем. Так или иначе, но у каждого знака Зодиака свои проблемы и свои способы их решения при помощи цветов и растений-талисманов.

Овен. У Овнов целых два живых талисмана. Первый — это женьшень. Это универсальное растение. Оно повышает активность и без того динамичных Овнов. Помимо этого, женьшень стабилизирует психическое состояние. Энергия этого растения уникальна и созидательна. Если вы Овен, занимающийся интеллектуальным трудом, то для вас такое растение будет идеальным. Подобным, но более слабым действием для вас обладают пионы.

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Телец. Тельцам астрологи советуют для улучшения настроения использовать растение Иван-да-Марья. Оно необходимо для быстрого восстановления энергии сексуального и общего типа. Это растение можно добавлять в чай. Его нахождение в доме помогает синтезировать и впитывать энергию Вселенной. Лучше всего ставить этот цветок в комнате, где вы работаете или проводите много времени.

Близнецы. Близнецам необходима ясность ума и спокойствие, холодность, рассудительность. Сосредотачиваться на проблемах подобного рода вам поможет примула, или, как ее еще называют, первоцвет.

Вообще астрологи говорят, что Близнецам может помочь почти любое растение, поэтому не зацикливайтесь лишь на примуле.

Ваша энергетика и биополе очень гибкие, так что не стесняйтесь экспериментировать.

Рак. Как правило, на нехватку удачи Раки не жалуются. Вы весьма сильные люди, поэтому необходимо закрепить этот успех и обезопасить свое здоровье. Шалфей поможет любому Раку, потому что единственное, что может вывести вас из строя — это серьезные проблемы со здоровьем. Этот участок не всегда защищен, а шалфей отчасти исправит это. С ним вы дольше будете оставаться в строю.

Лев. Ромашка — цветок, который повышает ваши экстрасенсорные способности и интуицию. Львам очень часто не хватает одного шага до успеха. Именно эту недостающую крупицу может подарить ромашка.

Этот цветок поможет экономить время в процессе принятия важных решений. Это настоящий талисман для Львов.

Ставить его желательно там, где вы чаще всего работаете.

Дева. Девы, по статистике, реже всего пользуются камнями-талисманами и растениями-талисманами. Представителям данного знака Зодиака нужен клевер или зверобой. Можно использовать сразу два этих растения в одном помещении. Зверобой имеет защитные свойства, а также впитывает негативную энергию Девы — ваши страхи, неуверенность, грусть. Клевер же повысит удачу в любой сфере жизни.

Весы. Весам нужна решительность и твердость духа. В этом плане помочь вам сможет боярышник, который укрепит вашу энергетику. Он не позволит ей изменяться так резко и неожиданно. Ваша защита со временем станет более сильной. Само нахождение рядом с растением желательно ограничить.

Летом лучше его ставить на балконе. Если он растет за окном в непосредственной близости, то это тоже вполне приемлемо.

Скорпион. Скорпионам хорошо жить там, где растет липа. Она сведет к минимуму появление негативных мыслей, а также сделает вашу семью более крепкой. В самом доме лучше посадить шалфей. Он выгонит негатив, который имеет свойство застаиваться. Чем дольше он пребывает в одном месте, тем он опаснее. Лучше ставить шалфей рядом с выходом или у окна, хотя большой разницы нет.











































































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Стрелец. Вяз — вот самый лучший друг для Стрельца. Это символ знаний, поэтому Стрельцам данное растение принесет огромное количество удачи, особенно если вы в данный момент учитесь в университете. Вяз можно посадить дома или рядом с домом, во дворе. Если такой возможности нет, то используйте обычный клевер. Говорят, что для Стрельцов очень выгодным будет выращивание шиповника.

Козерог. Козерогам астрологи рекомендуют для повышения удачи использовать крапиву.

Это растение поможет вам «разогнаться», поднять настроение и активизировать полностью все свои ресурсы для достижения каких-то определенных целей.

Держать это растение лучше поближе к себе в момент работы или учебы. Поставьте его в рабочем кабинете или там, где вы занимаетесь учебой — в своей комнате.

Водолей. Водолеям нужна поддержка близких людей и отсутствие проблем на личном фронте. Стабильность — это то, что под силу таким растениям, как репейник и кислица. Репейник защитит вас от предательства, лжи и лицемерия, предупредив о возможной опасности, а кислица поможет привлечь любовь, максимально стабилизируя эту сферу жизни.

Рыбы. Орхидея — ваш лучший цветок. Он поможет мужчинам и женщинам вашего знака Зодиака не только укрепить любовные связи, но и открыть в себе новые таланты. Орхидея поможет вам поверить в себя и сделать свою жизнь более осмысленной, понятной и упорядоченной. Она лишит вашу жизнь хаоса, если вы этого сами захотите. Ставьте растение в спальне — поближе к месту, где вы спите, но не лишайте его солнечных лучей.

Помните, что наилучшим талисманом для вас может стать не цветок, не камень, не металл, а ваше собственное мышление. Со временем все позитивные мысли становятся установками, которые живут в вашем сознании, повышая удачу в делах и любви. Позитивное мышление творит чудеса — не отвергайте его, ибо депрессии и грусть лишь отодвинут то время и тот момент, когда вы сможете сказать себе: «Я — счастливый человек».

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