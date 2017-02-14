Voulez-vous по-рижски: когда шкаф ее мамы важнее романтики

Латвийским девушкам настолько не хватает мужского внимания, что они на первом свидании готовы пригласить парня домой, чтобы тот помог маме разобрать шкаф. Об этом на сайте BoredPanda.com написал Поль Макар, студент из Франции, учащийся по обмену в Риге.

В преддверии Дня Святого Валентина Поль поспорил с друзьями, что встретится с десятью разными девушками из Риги и, может быть, найдет таким образом «ту единственную».

«Это был определенный вызов для меня - 2 недели на 10 свиданий.

Поначалу я пробовал знакомиться вживую, но это оказалось практически невозможно - девушки подозрительно относятся к таким знакомствам.

Удивительно, они будто бы вовсе не привыкли к мужскому вниманию на улице. Пришлось по большей части использовать технологии - латвийскую аппликацию для знакомств Mint. Так договориться о рандеву оказалось легче», - рассказал Поль.

Фото: из личного архива Поля Макара

Он отметил, что каждое свидание с нашими девушками было уникальным. Иногда встречи и вовсе обретали комичный поворот.

«Рижские девушки действильно разные и удивительные.

Одно из свиданий можно назвать многочасовыми поисками черники по магазинам. Другое рандеву закончилось слезами в Escape Room.

Но больше всего меня удивило приключение с девушкой, ее мамой и шкафом. Тот случай, когда пришлось вместо прогули по пляжу помогать ее маме разбирать шкаф. Впрочем, за это я получил вознаграждение в виде наивкуснеших домашних блинов», - добавил Поль.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: более подробно о свиданиях Поля на английском языке можно почитать ЗДЕСЬ

Фото: из личного архива Поля Макара

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