Жену Абрамовича поймали с другим мужчиной

Дарья Жукова
 

Дарья Жукова. Фото: TASS/Scanpix

Итальянские папарацци обнародовали компромат на жену Романа Абрамовича Дарью Жукову. Возлюбленную бизнесмена поймали на свидании в ресторане с другим мужчиной.

По информации иностранных СМИ,

у 35-летней Дарьи Жуковой состоялся романтический вечер с 30-летним возлюбленным топ-модели Хайди Клум, галеристом и арт-дилером Вито Шнабелем.

На страницах итальянского издания Chi появились снимки пары.

На одном фото запечатлено, как молодой человек гладит по волосам Жукову, на другом – она лежит на его плече и беззаботно смеется.

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Иностранцы намекают, что Дарья и Вито выглядят как влюбленные, хотя снимки и не подтверждают это на 100%.

Но на всех фото они сидят близко друг к другу, и Шнабель все время прикасается к своей веселой спутнице.

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Также журналисты отмечают, что скупщик предметов искусства и супруга Абрамовича постоянно оказываются на одних и тех же мероприятиях. Жукова не пропускает выставки, которые организует обаятельный Вито.

Хайди Клум и Вито ШнабельХайди Клум и Вито Шнабель. Фото: AP/Scanpix

Примечательно, что Дарья появляется в свете и развлекается на вечеринках с кем угодно, только не с мужем. Постоянным спутником Жуковой на всех праздниках и тусовках является нью-йоркский журналист Дерек Бласберг. Он нередко сопровождает жену занятого на работе бизнесмена.

Молодой человек уже успел познакомить Дарью с американскими звездами – Кейт Хадсон, Риз Уизерспун, Стеллой Маккартни.

Многие подписчики Жуковой и Бласберга удивляются – как это Абрамович не ревнует жену к журналисту.

Фото из Instagram:

ROCKING OUT WITH OUR STOCKINGS OUT @mamasinthebuilding 😘🎄🎅🏼👠

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Напомним, знакомство Дарьи и Романа состоялось в 2005 году на вечеринке после матча «Челси» в Барселоне. Браку бизнесмена и его второй жены Ирины Маландиной на тот момент исполнилось уже 15 лет. В 2007 году Маландина и Абрамович развелись.

Бывшая жена получила огромные отступные и поселилась с пятью детьми в роскошном особняке в Западном Суссексе в Великобритании.

Подруга российского миллиардера родила ему двоих детей. Дочка Дарьи и Романа, появившаяся на свет в 2013 году, носит имя Лея. Малышка стала для пары вторым общим ребенком. В 2009 году у них родился сын Аарон-Александр. Двойное имя мальчик получил в честь ближайшего сподвижника пророка Моисея и дедушки – отца Жуковой.

Дарья Жукова и Роман Абрамович (2014 г.)Дарья Жукова и Роман Абрамович (2014 г.). Фото: REUTERS/ScanPix

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