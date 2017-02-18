Если вы видите это в общественном туалете - уходите немедленно!

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Сегодня прогресс движется со скоростью света, но есть у него и темная сторона...

Стоит какому-нибудь новому изобретению появиться в продаже, как тут же находятся те, кто использует его для преступных целей и вторжения в чужую жизнь.

Сейчас мы приведем один страшный пример.

Все любят свои миниатюрные фотокамеры в смартфонах. Но что, если спрятать такую камеру в крючок на стене и с ее помощью вести съемки людей в ванных комнатах, гостиничных номерах и примерочных кабинках?

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Можете не верить, но это очень популярная практика: вешать такие камеры в гостиницах и общественных местах, снимать пикантные видео, а потом продавать их в Интернете. Спрос огромный: видео-то настоящие, а не постановочные, а извращенцев всегда хватало!

Самое ужасное в том, что крючки со встроенными камерами общедоступны — их может купить любой злоумышленник.

Вот на что следует обратить внимание:

На первый взгляд этот крючок для одежды выглядит обычным. Но у него есть двойное предназначение. Обратите внимание, что крючок двойной. Это нестандартный вариант.

Фото: Brick House Security

Крючок крепится к любой стене — дома или в общественном туалете. Если вы такое увидите, сразу же уходите.

Камера приводится в действие вручную или датчиком движения. Зашел кто-то в комнату - она тут же незаметно включилась.

В Интернете эти камеры для маньяков продаются по цене всего 10-15 евро.

Никто не заподозрит, что в крючке спрятана камера. Такая камера может вести непрерывную запись 120 минут. Крючок на вид не отличается от самого обычного крючка для одежды, который можно купить в хозяйственном магазине. Обратите внимание, если крючок расположен в неожиданном месте.

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